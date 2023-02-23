بدء التقديم لمسابقة 30 ألف معلم مساعد اليوم.. الرابط والشروط والمستندات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لمسابقة 30 ألف معلم للتعاقد مع معلم مساعد «معلم فصل» بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، على بوابة الوظائف الحكومية، اليوم، وحتى 9 مارس المقبل.

رابط التقديم لمسابقة ال30 ألف معلم

وشددت وزارة التربية والتعليم، على الراغبين في التقديم لوظيفة معلم مساعد، التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم، وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي، مشيرة إلى أن اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة والتدريب شرط القبول بالمسابقة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم لمسابقة المعلمين على رابط بوابة الوظائف الحكومية، وفقا للشروط والمؤهلات المحددة بكليات التربية أو التربية النوعية، وتشمل التخصصات «تعليم أساسي وابتدائي ومعلم فصل».

شروط التقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم للتعاقد مع معلم مساعد للصفوف الابتدائية الأولى، كالتالي:

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف وزارة التربية والتعليم عن 40 عاما.

- ألا يكون قد سبق الحُكم على المتقدم للوظيفة بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون حسن السمعة، ومحمود السيرة.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل، وأن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام الآتية بكلية التربية أو التربية النوعية: «تعليم أساسي، ابتدائي، معلم فصل».

- ألا يقل التقدير عن مقبول، مع اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- سداد 24 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكل فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة».

المستندات المطلوبة للتقديم

وكشفت الوزارة عن المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث)، كالتالي:

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي وجه أول سارية.

- الرقم القومي وجه ثانٍ سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- صحيفة حالة جنائية سارية، موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم أو لمديرية التربية والتعليم.

- إيصال الإيداع البنكي.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.