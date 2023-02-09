«The Quiet Girl» ينضم لقائمة أفلام أوسكار في سينما «زاوية»

بدأت سينما زاوية عرض الفيلم الأيرلندي «The Quiet Girl»، تأليف وإخراج كولم بيرياد، ضمن برنامجها الأسبوعي، ويأتي عرضه ضمن عروض مجموعة من الأفلام المرشحة لجوائز أوسكار في نسختها الـ95؛ إذ ينافس على جائزة أفضل فيلم عالمي.

ويأتي عرض الفيلم ضمن مجموعة من الأفلام المرشحة لجوائز أوسكار التي تعرضها سينما «زاوية» على شاشتها، وتتضمن: الفيلم البولندي «EO» المرشح للجائزة في فئة أفضل فيلم عالمي، و«The Fabelmans» للمخرج ستيفن سبيلبرج، المرشح لـ7 جوائز أوسكار، بالإضافة إلى فيلمي «Babylon» و«Triangle of Sadness».

تفاصيل فيلم «The Quiet Girl»

وتدور أحداث الفيلم، المأخوذ عن قصة قصيرة بعنوان «Foster» للكاتبة كلير كيجان، في أيرلندا عام 1981، عندما تذهب الفتاة البالغة من العمر 9 سنوات لتعيش برفقة عائلتها بالتبني، بعدما تركت أسرتها المفككة، وتجد في منزلهم المودة التي لم تعرفها من قبل، تبدأ في الازدهار تحت رعايتهم، ولكن عندما يتم الكشف عن سر فجأة، تدرك مدى هشاشة حالتها المثالية.

وحصل فيلم «The Quiet Girl» على مجموعة كبيرة من الجوائز منذ عرضه الأول في الدورة السابقة من مهرجان برلين السينمائي، في فبراير الماضي، وفاز بجائزة الدب الكريستالي أفضل فيلم في مسابقة الجيل بالمهرجان، وصرحت لجنة التحكيم عن سبب اختيارها للفيلم للفوز بالجائزة، قائلة: «الفيلم به قصة دقيقة مليئة بالتفاصيل عن الطفولة والحزن والأبوة وإعادة بناء الأسرة، السرد القوي للغاية ممزوج بتصوير سينمائي مذهل. الصوت والصورة يخلقان جوًا فريدا».

5 أفلام تتنافس على أوسكار أفضل فيلم عالمي

ويتنافس فيلم «The Quiet Girl» على جائزة أفضل فيلم عالمي في النسخة الـ95 من حفل توزيع جوائز أوسكار، المقام في 12 مارس المقبل، وتضم كلا من الفيلم الألماني «All Quiet on the Western Front»، والأرجنتيني «Argentina, 1985»، والفيلم البلجيكي «Close»، بالإضافة إلى الفيلم البولندي «EO».