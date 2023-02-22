مهرجان نجيب محفوظ يعرض «الكرنك» في سينما زاوية

تستأنف سينما زاوية في وسط البلد عروض مهرجان نجيب محفوظ، والذي تستمر فعالياته حتى 2 مارس المقبل، ويعرض في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم النسخة المرممة من فيلم «الكرنك» للمخرج علي بدرخان، إنتاج عام 1975، والذي يأتي ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في السينما المصرية.

يلي عرض فيلم «الكرنك» المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الراحل نجيب محفوظ، ندوة مع الدكتورة سامية محرز أستاذ الأدب العربي بالجامعة الأمريكية، ويديرها المخرج أحمد نبيل، يجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم: سعاد حسني، نور الشريف، تحية كاريوكا، كمال الشناوي، فريد شوقي، محمد صبحي، صلاح ذو الفقار، عماد حمدي وشويكار.

أحمد زكي يكشف سبب استبعاده من فيلم «الكرنك»

وكان من المقرر أن يؤدي الفنان أحمد زكي شخصية إسماعيل الشيخ، ولكن رفض المنتج وجوده مما سبب له صدمة، ووقع الاختيار على نور الشريف بدلا منه، وفقا لما رواه أحمد زكي في حوار سابق، قائلا: «المنتج قال ده أسود وشعره أكرت وشكله وحش.. إزاي ده يحب سعاد حسني.. وصمم إنهم يجيبوا حد مكاني».

تفاصيل مهرجان نجيب محفوظ

ويشهد مهرجان نجيب محفوظ في سينما زاوية عرض 7 أفلام روائية مرممة تحمل بصمة الكاتب نجيب محفوظ، منها أعمال مأخوذه عن رواياته وأعمال قام بكتابة السيناريو والحوار لها، من بينها ويتضمن برنامج الأفلام: «ثرثرة فوق النيل» للمخرج حسين كمال،«أنا حرة» للمخرج صلاح أبو سيف، «بداية ونهاية» للمخرج صلاح أبو سيف، «بئر الحرمان» للمخرج كمال الشيخ، «السكرية» إخراج حسن الإمام، بالإضافة إلى «الاختيار» للمخرج يوسف شاهين.