«التضامن» تنظم المؤتمر الإقليمي لسياسات الرعاية الاجتماعية الأحد المقبل

تنظم وزارة التضا​من الاجتماعي، المؤتمر الإقليمي الأول حول «سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي»، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 26 فبراير 2023 وحتى الإثنين الموافق 27 فبراير 2023.

رابط التسجيل لمؤتمر «سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي»

وأشارت وزارة، التضامن إلى أنَّ المؤتمر الإقليمي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، موضحة أنَّه سيقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، موضحة أنَّه يمكن التسجيل لحضور المؤتمر من خلال الرابط المرفق هنا.

إعفاء 4.5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ الحكومة المصرية تنتهج منهج حقوق الإنسان في تطبيق برامجها المختلفة الخاصة بالتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنَّه تمّ إعفاء 4.5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية «ابتدائي، وإعدادي، وثانوي» من دفع المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من نصف مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5 ملايين طالب مدرسي، كما تمّ التوسع في برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة.