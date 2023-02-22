«التضامن»: انخفاض معدلات ختان الإناث بنسبة 14%

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن انخفاض معدل انتشار ختان الإناث في مصر، وفق بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية الصادر في 2021، موضحة أنّ الختان يعني البتر الجزئي أو الكلي للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى، لأسباب تتعلق بالعادات والتقاليد الاجتماعية، كما أنّه ممارسة غير طبية لم تأتِ في أي مرجع طبي معترف به.

معدل انتشار ختان الإناث في مصر

وأوضحت وزارة التضامن، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، معدلات انتشار ختان الإناث في مصر، والتي جاءت كما يلي.

- انخفاض نسب الختان بين الإناث إلى 14%، بنحو 8 نقاط أقل من المستوى المسجل في 2014.

- انخفاض نسب الأمهات اللاتي لديهن نية ختان بناتهن إلى 13%.

- متوسط العمر الذي يتم فيه ختان الإناث في مصر هو من 7 إلى 10 سنوات.

تحليل الإحصائيات السابقة في المسوح الوطنية

وتابعت وزارة التضامن، أنّه بناء على تحليل الإحصائيات السابقة في المسوح الوطنية التي تضمنت قياسات قضية ختان البنات في مصر، تتضح أهمية التوجه للأسر التي لديها أطفال إناث منذ مولد هؤلاء الفتيات وخلال مراحل طفولتهن المبكرة، وضرورة متابعتهن ورصدهن كما ذكرنا سابقا إلى ما بعد تخطيهن سن البلوغ، وشرح الحقائق العلمية المرتبطة بتشريح ووظائف الأعضاء التناسلية الخارجية للطفلة والمرأة.