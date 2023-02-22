أسعار الفائدة على وديعة السنة في بنك مصر؟ تتراوح بين 6 و7%
كتب:
منة العشماوي
10:18 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
نقود مصرية
كشف بنك مصر عن أسعار الفائدة الجديدة اعتبارًا من فبراير 2023 على الودائع بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الثبات على أسعار الفائدة على الإيداع 16.25% والإقراض 17.25%.
وبحسب جدول أسعار الفائدة في بنك مصر على الودائع، يتيح لصاحب الوديعة لمدة سنة أو أقل من سنتين الحصول على عائد 6.625% لمبلغ من 500 جنيه إلى مليون جنيه.
أسعار الفائدة على وديعة السنة
وبالنسبة للوديعة الأكثر من مليون إلى 2 مليون جنيه يكون العائد 6.75%، والأكثر من 2 مليون جنيه إلى 5 مليون جنيه يصل إلى 6.875%، أما الأكثر من 5 مليون إلى 10 مليون جنيه يحصل صاحب الوديعة على 7.00%.
ودائع لأكثر من 7 سنوات في بنك مصر
ويتيح بنك مصر ودائع لأكثر من 7 سنوات، ويكون العائد على المبلغ من 500 جنيه إلى مليون جنيه 8.125%، والأكثر من مليون إلى 2 مليون جنيه 8.25%، والأكثر من 2 مليون إلى 5 مليون يكون العائد 8.375%، والأكثر من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه 8.50%.