أسعار الفائدة على وديعة السنة في بنك مصر؟ تتراوح بين 6 و7%

كشف بنك مصر عن أسعار الفائدة الجديدة اعتبارًا من فبراير 2023 على الودائع بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الثبات على أسعار الفائدة على الإيداع 16.25% والإقراض 17.25%.

وبحسب جدول أسعار الفائدة في بنك مصر على الودائع، يتيح لصاحب الوديعة لمدة سنة أو أقل من سنتين الحصول على عائد 6.625% لمبلغ من 500 جنيه إلى مليون جنيه.

أسعار الفائدة على وديعة السنة

وبالنسبة للوديعة الأكثر من مليون إلى 2 مليون جنيه يكون العائد 6.75%، والأكثر من 2 مليون جنيه إلى 5 مليون جنيه يصل إلى 6.875%، أما الأكثر من 5 مليون إلى 10 مليون جنيه يحصل صاحب الوديعة على 7.00%.

ودائع لأكثر من 7 سنوات في بنك مصر

ويتيح بنك مصر ودائع لأكثر من 7 سنوات، ويكون العائد على المبلغ من 500 جنيه إلى مليون جنيه 8.125%، والأكثر من مليون إلى 2 مليون جنيه 8.25%، والأكثر من 2 مليون إلى 5 مليون يكون العائد 8.375%، والأكثر من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه 8.50%.