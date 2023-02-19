كم يدفع بنك مصر عائدا على حساب توفير «المنجز»؟.. فائدة تنافسية

يتيح بنك مصر، فتح حساب بنكي بالبطاقة فقط، بهدف استثمار الأموال والتمتع بالعديد من المزايا المختلفة دون الحاجة إلى تقديم مستندات لإثبات دخلك، ويسمى هذا الحساب بـ«المنجز»، ما جعل الكثير يتساءل عن كم سيكون عائد هذا الحساب؟

ويقدم بنك مصر حساب توفير «المنجز»، وهو طريقة ميسرة للحصول على فائدة تنافسية على المدخرات، مع إجراء المعاملات المصرفية اليومية والحصول على جميع الاحتياجات البنكية الأساسية.

وترصد «الوطن» من خلال السطور، مميزات وتفاصيل حساب توفير «المنجز» من بنك مصر.

مميزات وتفاصيل حساب توفير «المنجز» من بنك مصر

- يتم فتح الحساب مجاناً وبحد أدنى رصيد 100 جنيه مصري.

- الحصول على عائد مميز يصرف بشكل شهري.

- إعفاء من المصاريف الدورية المطبقة على الحساب خلال العام الأول مع اعفاء من 50% من المصاريف بدءاً من العام الثاني.

- إصدار بطاقة خصم فوري للسنة الأولى مجاناً مع الإعفاء من 50% من مصاريف التجديد المعلنة بدءاً من العام الثاني.

- سهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم 24/7.

- إمكانية الاستعلام عن الحسابات من خلال الخدمة الصوتية المقدمة من بنك مصر من خلال الاتصال بمركز الاتصال 19888

- إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصماً من حسابك وإضافة العائد للحساب تلقائياً.

العائد على حساب توفير «المنجز»

- من 3000 حتى 5000 جنيه 6.25%.

- من 5000 حتى 50000 جنيه 6.5%.

- من 50000 حتى 200000 جنيه 7%.

شروط التعامل على الحساب

- الحساب متاح للعملاء الأفراد الطبيعيين الجدد من المصريين بداية من سن 21 عاماً.

- تطبق حدود قصوى للتعاملات اليومية والشهرية على الحساب وكذا رصيد الحساب كما يلي:

- الحد الأقصى اليومي للمعاملات (المدينة) 30 ألف جنيه.

- الحد الأقصى الشهري للمعاملات (المدينة) 100 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لرصيد الحساب، 200 ألف جنيه.