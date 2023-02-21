حساب التوفير للشباب من بنك مصر فبراير 2023.. أسعار الفائدة شهريا وسنويا

كشف بنك مصر أسعار الفائدة على حساب التوفير للشباب اعتبارًا من فبراير 2023، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الثبات على أسعار الفائدة على الإيداع 16.25% والإقراض 17.25%.

وبحسب جدول أسعار الفائدة الجديد في بنك مصر على حساب التوفير للشباب، فالحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد يكون 500 جنيه.

تفاصيل حساب التوفير للشباب

ويصرف بنك مصر لحساب التوفير للشباب على مبلغ من 500 جنيه إلى 20000 جنيه 8.00% عائد شهري، و8.25% عائد ربع سنوي.

بالنسبة للعائد النصف سنويا لحسابات التوفير للشباب، يكون 8.375% على مبلغ من 500 جنيه إلى 20000 جنيه، و8.50% للعائد السنوي، وفي حال الزيادة عن 20000 جنيه يحتسب عائد بحسب شرائح حسابات التوفير المعلنة في حينه.

لجنة السياسة النقدية

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، كانت قد ثبتت في اجتماعها الأخير في بداية شهر فبراير الجاري على سعري الإيداع والإقراض عند مستوى 16.25% و 17.25%، حيث إنه نفس مستويات ديسمبر الماضي.