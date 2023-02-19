شروط الحصول على قرض رحلات السياحة من بنك مصر.. والأوراق المطلوبة

يتيح بنك مصر، للعملاء الحصول على قرض الرحلات السياحية، بهدف التمتع بالسفر، خاصة أن هناك الكثيرون الذين لا يستطيعون الادخار، لذا يوفر لهم البنك طريقة تناسبهم من خلال عدة شروط، ما نرصده في السطور التالية حسب أسعار شهر فبراير.

وبحسب جدول أسعار الفائدة الجديد في بنك مصر شهر فبراير، يمنح قرض الرحلات السياحية للمصريين من خلال برامج التمويل للموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أي القسط الشهري، والموظفين بموجب إثبات الدخل، ومستحقي المعاشات، وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، وأصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب .

شروط قرض الرحلات السياحية

وبالنسبة لشروط الحصول على قرض الرحلات السياحية، سعر عائد تنافسي، والحد الأدنى للعمر يكون 21 عامًا، ويصل الحد الأقصى لقيمة القرض 100 ألف جنيه ولكن بشروط محددة، ونسبل التمويل 100% والمدة حتى 120 شهرا.

الأوراق المطلوبة لقرض الرحلات السياحية

ويطلب بنك مصر للحصول على قرض الرحلات السياحية صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، وأصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (كهرباء، تليفون، غاز، مياه)، وعرض معتمد من الشركة السياحية.

ويحتاج البنك من الموظفين شهادة مفردات الراتب الشهري، وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أي القسط الشهري، فيما يقدم أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية صورة البطاقة الضريبية وصورة ترخيص مزاولة المهنة وكشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

فيما يقدم أصحاب ومستحقي المعاشات للبنك من أجل الحصول على قرض الرحلات السياحية بيان بقيمة المعاش وبيان المستفيدين من المعاش وتعهد بتحويل المعاش الشهري.

ويمنح البنك أصحاب قرض الرحلات السياحية وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة القرض.