ممثلو 80 شركة سياحة ألمانية يتفقدون فنادق الغردقة

يتفقد وفد من َممثلي 80 شركة سياحة ألمانية، عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة، لبحث زيادة عدد الرحلات السياحية الألمانية الوافدة إلى شواطئ الغردقة، وتستمر جولة الوفد الألماني حتى 25 من شهر فبراير الجاري.

وكشف رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، عن أن الغردقة استقبلت وفدا من ممثلي شركات السياحة الألمانية، لإجراء جولة بمجموعة فنادق المدينة، لافتا إلى أن زيارة الوفد تستمر لمدة 3 أيام، حتى الخامس والعشرين من فبراير الجاري، ويشمل البرنامج زيارة عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية والمعالم السياحية بالغردقة.

وأشار محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن الهدف من الزيارة التعرف على مقومات الفنادق ومستوى الخدمة المقدمة، ومستوى الغرف بغرض بحث زيادة إعداد الرحلات السياحية الألمانية الوافدة، إلى الغردقة حيث أن الوفد يضم 80 من ممثلي أكبر الشركات السياحية المصدرة للسياحة الألمانية للسوق المصري.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياحة الألمانية تأتي في صدارة الأسواق السياحية الوافدة إلى الغردقة، مشيرا إلى أن أكثر من مليون سائح الماني زاروا الغردقة خلال عام 2022، حيث تأتي ضمن الوجهات السياحية المفضلة للسائح الألماني.