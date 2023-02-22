نقيب الممثلين يطمئن الجمهور عن الحالة الصحية ليسرا بعد منشور شيماء سيف

أثارت الفنانة شيماء سيف حالة من القلق بشأن الحالة الصحية للنجمة يسرا، بعد نشرها صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «سلامة قلبك ياحتة من قلبي، إن شاء الله يارب تخفى وتبقى زي الفل بحبك أوي»، دون الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

الحالة الصحية لـ يسرا

ومن جانبه طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ«الوطن» محبي يسرا، على حالتها الصحية، مؤكداً أنها تعاني من دور برد ليس أكثر.

يسرا ومسلسلها «1000 حمد لله على السلامة»

ومن ناحية أخرى تواصل الفنانة يسرا تصوير مسلسلها الجديد «1000 حمد لله على السلامة»، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2023، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل «1000 حمد لله على السلامة»

يجمع المسلسل بين من بطولة يسرا، مايان السيد، شيماء سيف، مطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة درامية له، آدم الشرقاوى، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين، وهو من إنتاج جمال العدل، وتأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.