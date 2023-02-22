وزير خارجية النمسا: دور الفن والثقافة محوري في الأزمات العالمية

قال ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، إنّ العالم يعيش حاليا العديد من الأزمات الصعبة خاصة الأزمة في أوكرانيا والركود التضخمي وحركات الهجرة وأزمة الطاقة والتغير المناخي وتفاقم الأزمات الإنسانية، مشيرا إلى الأهمية الخاصة للفن والثقافة في هذه الظروف.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية النمساوي اليوم، بمناسبة مرور 50 عاما على إطلاق مبادرة الوزارة لدعم الفن والثقافة في النمسا وخارجها .

وأكد شالينبرج، أنّ إبداع البلاد في الفن والثقافة والعلوم أكبر بكثير من حجمها الجغرافي، لذلك من المهم بالنسبة لنا أن نجعل هذه الإمكانات أكثر بروزًا على المستوى الدولي في المستقبل، موضحا أنّ الدبلوماسية الثقافية جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية النمساوية على مدار أكثر من 50 عاما.

وأشار إلى أنّ الوزارة تمكنت من بناء شبكة ثقافية عالمية تعقد آلاف المناسبات في مجموعة متنوعة من المجالات الفنية كل عام، حيث ينصب التركيز على دعم الفنانين النمساويين في الخارج وخاصة الشباب.

وشدد الوزير على أنّ العمل الثقافي الدولي جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية النمساوية، والثقافة عنصر مركزي في قوتنا الدولية الناعمة ونحن الآن بحاجة إلى هذه القوة الناعمة أكثر من أي وقت مضى، خاصة في مثل هذه الأوقات المضطربة في السياسة الخارجية.