عاجل.. مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار بمزلقان السعرانية بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها، بعدما صدمها قطار أثناء عبور مزلقان السعرانية بنطاق دائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام وحرر محضر بالواقعة.

مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى جثة ربة منزل، حيث صدمها قطار أثناء عبور مزلقان السعرانية بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة.

تحديد هوية ربة المنزل

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة ربة منزل تدعى «سكينة محمد الحسيني عطية»، 32 سنة، مقيمة كفر الدوار، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.