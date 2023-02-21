مصرع ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها، قبل قليل، حيث صدمتها سيارة أثناء عبورها طريق شارع النصر بمدينة دمنهور، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المتوفاة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث، ما أدى إلى مصرع ربة منزل صدمتها سيارة أمام مدرسة عمر مكرم الثانوية طريق النصر بمدينة دمنهور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وتبين وفاة ربة منزل تدعى سوريا حسن حمودة 50 عاما، ربة منزل مقيمة أبو الريش دمنهور.

نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى

وجرى نقل الجثة الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.