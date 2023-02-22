أساسيات اختيار الديكور المنزلي.. أساليب متنوعة وخدع كثيرة

يبحث المقبلون على الزواج، عن أحدث أساليب الديكور المنزلي وأشكاله وأنواعه المختلفة، خاةص أن فن الديكور فدائمًا في تطور مستمر، إذ تظهر كل يوم كثير من النماذج التي تأتي من ثقافات مختلفة، منها طريقة تصميم الصالون وأشكاله، والستائر، وديكورات الحائط والسقف.

ويعرف الديكور المنزلي بالتصميم الداخلي، وهو صناعة عنصر جمالي داخل أركان المنزل، ضمن العادات والتقاليد المتوارثة، ويعتمد بشكل أساسي على تقنيات وأشكال الإبداع والابتكار، إذ يحاول مصممو الديكور تطويع كل ما لديهم من خامات وأدوات، وتوفير الإضاءة والمساحة، لإظهار ديكور جمالي، ولتحقيق تصميم متكامل.

ويحاول مصممو الديكور، دائمًا البحث عن أبرز الأشكال الجديدة والتطورات بالصناعة، والإلمام بكل أساسيات المعمار وتقنياته، والأدوات والمواد المستخدمة في صناعة الديكور المنزلي، واستخدام الألوان بشكل مناسب لدمجها وإخراج قطعة الديكور متناسقة مع باقي القطع.

أساسيات الديكور المنزلى.. استخدام الستائر

تعد الستائر من أهم قطع الديكور المنزلي، إذ تعطي روحًا للمكان وبُعدًا إضافيًا للديكور والتصميم، وتضيف جماليات وشياكة وهيبة للديكور المنزلي، بحسب حمدي متولي، مهندس ديكور، إذ أكد في لقاء تليفزيوني له عبر فضائية «CBC»، أهمية الستائر في ديكور المنزل.

وأوضح أن هناك معايير مختلفة لاختيار الستائر، فكل مكان بالمنزل يختلف فيه شكل وإكسسوار الستائر، فالستارة في غرفة النوم تحقق الجمال والشياكة وتضيف للديكور الكثير: «الستائر بشكل عام مش كل وحدة تختلف فيها الستارة، أحيانا كل مكان بيختلف، الستارة في أوضة النوم بتحقق الجمال والشياكة وبتضيف للديكور، وفي نفس الوقت طبعًا لازم تساعدني على النوم والاسترخاء، فلازم تكون ستارة بلاك أو معتمة».

بينما الستارة بالصالون أو غرفة الاستقبال، تكون مختلفة تمامًا عن غرفة النوم، إذ يُستخدم مواد أغلى وأغنى، وترتبط بالديكور المنزلي الموجود: «لازم الستارة بغرفة الاستقبال تحقق الفخامة في المكان ده، واستقبال الناس مهم جدًا، النقطة الأساسية اللي الضيف بيتفرج عليها هي الستائر والإكسسوارات اللي عليها، فلازم الستارة تكون غنية وفخمة جدًا، ده عشان تناسب المكان».

والستائر بغرفة الأطفال، تكون بها ألوان وزخارف تحقق البهجة للأطفال، وكلما كانت مساحة الغرفة ضيقة، يجب أن تكون الستارة شافة لإعطاء مساحة أكبر للغرفة، وفقًا لمهندس الديكور: «مش شرط الستارة ترتبط بلون الفرش، والستائر الشفافة مهمة جدًا، وأحيانًا بتعمل فلتر لو في أتربة داخلة بتمنع ده، فبتفيد الناس صحيًا لو حد عنده حساسية، فالستارة الشفافة بتمنع الأتربة وفي نفس الوقت بتعمل فلتر، وتدي نوع من الإضاءة داخل المكان».

فن الديكور المنزلي في الشقق الضيقة

أثناء تجهيز المنزل بالديكور المنزلي، يُفضل إذا كانت مساحة المنزل ضيقة استخدام ألوان فاتحة على الأرضيات، وألوان الحائط أيضًا، تكون فاتحة بنسبة كبيرة، للإحساس بالوسع أكثر، بحسب فادي الغيطاني، مهندس ديكور، خلال لقاء تليفزيوني، إذ أوضح: «مش الأبيض اللي هو تحس إنك في المستشفيات، لكن درجات فاتحة عمومًا، ويفضل لو البيت ضيق علشان أحس بالوسع، وأخلي البيت كله بلون واحد فاتح، وحائط من الحوائط أخليه بلون مختلف أو ديكور ورسمة مختلفة».

وتتناسب قطع الديكور المنزلي مع ألوان الحائط بشكل عكسي، فإذا كانت قطع الديكور غالية الثمن وبها رسومات وإكسسوارات كثيرة، يجب أن تكون ألوان الحائط هادئة، والعكس صحيح، بحسب مهندس الديكور.

أساسيات اختيار المرايا

أوضح «الغيطاني»، أن المرايات بالمنزل تحقق التوسعة الكبيرة، لدرجة إمكانية الخداع، إذ يشعر الفرد بامتداد المكان: «لازم المرايات تتوظف صح، مينفعش يبقى كله مرايات، محسش إني قاعد في كوافير، المفروض يبقى مرايتين بالكتير أوي ومعاكسين لبعض، كل مراية في زواية مختلفة، دي بيدي براح لديكور المنزل».

أساسيات اختيار البرواز والتابلوهات

إذا كان تصميم الديكور المنزلي بشكل كلاسيكي، يُفضل استخدام إطار خارجي خشبي للبراويز المختلفة، وإذا كان ديكور المنزل على الطريقة الحديثة، يُفضل أن تكون البراويز بدون إطار: «لو البيت مودرن يفضل إن يكون البرواز بدون أي فريم أو إطار، ولو الديكور المنزلي بيدمج بين الكلاسيك والمودرن، فبياخد إطار كلاسيكي، بس بدهان أو لون أو ماتريال مودرن».