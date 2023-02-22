البنك المركزي: أسعار الذهب تتراجع عالميا بنسبة 1.24% خلال 7 أيام

سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعا خلال تداولات الأسبوع من 10 إلى 17 فبراير الحالي، في ظل ارتفاع الدولار، وفقا للنشرة الأسبوعية للبنك المركزي المصري.

تراجع سعر أوقية الذهب بضغوط ارتفاع مؤشر الدولار

وأضاف «المركزي» في نشرته عن أداء الأسواق العالمية، أنَّ سعر أوقية الذهب انخفضت بنسبة 1.24%، لتستقر عند مستوى 1,842.36 دولار، أي أدنى مستوياتها خلال 7 جلسات.

أسعار البترول العالمية: 3.92% تراجع بسعر البرميل

تراجعت أسعار البترول بنسبة 3.92% خلال هذا الأسبوع.

وسجلت خسائر في كل جلسة من جلسات الأسبوع، باستثناء جلسة الاثنين، لتستقر عند 83.00 دولارًا للبرميل.

وجاءت الخسائر بالتزامن مع ارتفاع مستويات المخزون الأمريكي، مما أدي إلى تصاعد المخاوف بشأن تراجع معدل الطلب.

أظهرت البيانات يوم الثلاثاء تراكمًا في مخزونات الخام الأمريكية، بزيادة قدرها 10.5 مليون برميل (أي أكبر بكثير من الزيادة المقدرة لها بنحو 1.2 مليون برميل) خلال الأسبوع المنتهي في 10 فبراير، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (API) يوم الثلاثاء.

وأكد التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة في يوم الأربعاء عن تسجيل مستوى قياسي جديد في المخزونات الأمريكية بلغ إجماليها 16.3 مليون برميل لنفس الأسبوع المنتهي في 10 فبراير (وهو أعلى بكثير من المستوى المتوقع البالغ 1.17 مليون برميل).