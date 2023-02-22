مجلس خدمة المجتمع بجامعة الاسكندرية يناقش الدورات التدريبية للطلاب

قدم الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة ظهر اليوم الأربعاء، الشكر لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين شاركوا في أعمال القافلة الطبية التى توجهت إلى مركز أبو المطامير بالبحيرة نهاية شهر يناير الماضي، لتخفيف المعاناة على أهالي المركز وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المختلف، وذلك بمشاركة 10 أطباء من كليات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان، و50 طالب.

وأعلن أشرف الغندور أنه إجراء الكشف الطبي على 804 حالة، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم وتم تحويل بعض الحالات التي تستدعي عمل إجراءات طبية وتجهيزات خاصة إلى المستشفى الرئيسي الجامعى.

مجلس خدمة المجتمع يشيد بنجاح قافلة الجامعة لأبو المطامير

وأشاد نائب رئيس الجامعة بنجاح دورة إنعاش القلب والتنفس CPR التي تمت بالتعاون بين لجنة قطاع السلامة والصحة المهنية برئاسة الدكتور فهمي شارل وكلية التمريض لتدريب العاملين عليها مع التأكيد على استمرارها لعدة مرات جديدة .

ووافق المجلس على مذكرة التعاون بين كلية طب الأسنان ومديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية في مجال المشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات الطبية المتميزة وبرامج تدريبية مشتركة، وعلى بروتوكول التعاون بين كلية العلوم جامعة الإسكندرية ووزارة الصحة والسكان في مجال تطوير البحث العلمي والمعامل البحثية والورش العلمية وغيرها.

زيارة لمشروع الألبان واللحوم بأبيس

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الزراعة حول قيام كلية الطب البيطرى بجامعة مطروح بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بزيارة لمشروع الألبان واللحوم بأبيس، يومي 8 ، 9 فبراير الجاري للتعرف على مراحل التربية وإنتاج الحليب وتطبيقات التلقيح الاصطناعى، وأهم الأمراض وتلافي انتقالها بين العجول.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من وكيلة المعهد العالى للصحة العامة عن عدد من الندوات وهى «ندوة التوعية ضد الإيدز» ومكافحة الوصمة الإجتماعية، وندوة كيف نختار موضوع بحثى عبر تطبيق Microsoft Team، وتقرير حول تنظيم المعهد للسوق الخيرى الثالث، كما استعرض المجلس عدد من الأنشطة والدورات المختلفة بكلية الزراعة بسابا باشا وذلك على النحو التالي:

الدورات التدريبية الخدمية خلال إجازة نصف العام الدراسى فى تخصصات الكلية للمشاركة لتأهيل فى المشاركة لسوق العمل، ومبادرة الإقلاع عن التدخين، ندوة مخاطر الإدمان وتقديم السلوك النفسي، مبادرة صحتك تاج، ندوة الوقاية خير من العلاج، طرق الوقاية من الأورام الخبيثة، وبلغ إجمالي عدد المتدربين خلال هذه الدورات 434 متدرب من جامعات الإسكندرية ودمنهور ومطروح .

ندوة حول الشائعات بكلية التربية للطفولة المبكرة بالإسكندرية

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية التربية للطفولة المبكرة عن ندوة الشائعات وتأثيرها على الفرد والمجتمع ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور صبحى سلام بكلية الزراعة بعنوان «الإنتاج المستدام لمنتجات صديقة للبيئة من المخلفات الزراعية» لتعظيم إنتاجية الحيوانات المزرعية ومواجهة تغير المناخ.

ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور سمير محمود نصر الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان «القيام بأعمال الرصد البيئي للمياه الساحلية بالبحر الأبيض المتوسط ».