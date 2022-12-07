طب بنها تدشن أول نشرة دورية لقطاع خدمة المجتمع والبيئة

احتفل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب بنها، بتدشين أول نشرة دورية تصدر عن القطاع تتناول النشرة الأنشطة المختلفة للقطاع والجامعة وخاصة الرابطة المجتمعية للمشاركة بطب بنها.

جاء حفل التدشين بحضور أعضاء الرابطة المجتمعية برئاسة الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية طب بنها، ورئيس مجلس الإدارة وحضور الدكتور مصطفي القاضي العميد السابق لطب بنها، والدكتور هشام رشيد وكيل الكلية لشؤن الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، وخالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن والشيخ محمد إمام أوقاف القليوبية والقمص يوحنا وهيب كنيسة بنها، والدكتور محمد إبراهيم مدير العنايات المركزة بمديرية الصحة بالقليوبية والإعلامي الدكتور سعيد نجيب ونهال دوام رئيس تحرير النشرة.

النشرة تتناول المبادرات الرئاسية

تحتوى النشرة على عدد من الأبواب منها المبادرات الرئاسية، ووزير التعليم العالي داخل جامعة بنها، وجامعة بنها تحول الأحلام إلى حقائق، وطبيب الغلابة، وطب بنها والمناخ، وطب بنها وأزمة كورونا، وإنجازات قطاع خدمة المجتمع في تنفيذ المبادرات الرئاسية ودعم الفئات الأكثر احتياجا ودعم صحة المرأة ومزدة وحقك تنظيمي.

تناولت النشرة افتتاحات وحدات ومراكز جديدة منها مركز السموم ووحدة السكتة الدماغية ببنها الجامعي.

توثيق الفعاليات والأحداث بطب بنها

أشارت الدكتورة نرمين عدلي، إلى أن تلك النشرة تعد توثيقا للأحداث والفعاليات التي تمت داخل الكلية والرابطة المجتمعية بشكل مهم لما لها من خصوصية شديدة في التلاحم مع المجتمع، مشيرة إلى أنها ستصدر بشكل ربع سنوي وتتيح لكافة أعضاء الرابطة المجتمعية والمجتمع، موجهة الشكر لشركاء النجاح من المديريات المعنية وعلى رأسها الشباب والرياضة والتضامن والهلال الأحمر ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت أن النشرة جاءت تزامنا مع احتفال الكلية بتجديد الاعتماد الخاص بها من قبل هيئة ضمان الاعتماد والجودة بوزارة التعليم العالي، التي كان للرابطة المجتمعية دور كبيرا بها، وحصل باب خدمة المجتمع على تقدير عالي وإشادة من اللجنة.

ووجهت عدلي الشكر إلى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها رائد العمل المجتمعي بمحافظة القليوبية، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورانيا معتز الأمين المساعد للقطاع.

أضافت نهال دوام، أن العمل الصحفي جزء لا يتجزأ من المجتمع والصحافة هي الوسيط الأمين بين المسؤول والمواطن، ورسالة الطب رسالة إنسانية سامية متلاحمة مع المجتمع وقطاع خدمة المجتمع والبيئة بذل جهدا كبيرا في ترجمة هذا التلاحم.