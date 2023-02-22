إقبال كبير على معارض «أهلا رمضان» بالإسكندرية.. تخفيضات بالجملة

أكد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن المواطنين أبدوا سعادتهم بتوافر السلع والأسعار المتاحة في معارض أهلا رمضان بالإسكندرية 2023، بالإضافة إلى مهرجان التسوق، مشيراً إلى أنه قد رصد ذلك خلال إجراء لقاءات مع المواطنين لاستقصاء آرائهم حول توافر السلع والأسعار المخفضة المعلن عنها.

جولات تفقدية بمهرجان الإسكندرية للتسوق

جاء ذلك خلال جولات تفقدية بمهرجان الإسكندرية للتسوق المقام بنفق محطة الرمل الذي يضم 15 عارض لشركات و محلات كبرى تعرض السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات المواطنين لاستقبال شهر رمضان المبارك.

جولات على معارض أهلا رمضان في الإسكندرية

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من خلال الجولات على معارض أهلا رمضان المقام بالمول التجارى لمحطة مصر، حيث رافقت الجولات عزة سعد رئيس حى وسط، وجرى المرور على جميع العارضين ومتابعة الإمداد السريع للسلع لتوافرها للمواطنين، بمرافقة المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى.

التموين: إقبال شديد على معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

وأضاف وكيل وزارة تموين الإسكندرية، في تصريحات صحفية، أن معارض أهلا رمضان 2023، تشهد إقبالا شديدا من المواطنين لشراء السلع والاحتياجات الخاصة لاستقبال شهر رمضان الكريم، واختتمت الجولات بالمرور على المجمعات الاستهلاكية المقام بها معارض أهلا رمضان للتأكد من توافر السلع لضمان وصول المعروض للمواطنين من السلع الأساسية و اللحوم.