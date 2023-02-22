الشاعر أحمد حسن راؤول يكشف موقف إنساني جمعه بالفنان سامح حسين

كشف الشاعر أحمد حسن راؤول، عن موقف إنساني جمعه بالفنان سامح حسين، بعد تصدر الأخير التريند خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب راؤول عبر حسابه بموقع تواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلا: «شهادة حق.. مرة كنت شغال مع الفنان سامح حسين في مسرحية جحا للأطفال.. وكنا قاعدين أول قعدة ترابيزة وبيجربوا الحوار وكده.. وجت جملة فيها إيحاء أو إفيه مش لطيف.. لقيت سامح حسين قاللهم معلش عاوزين نغير الجملة دي .. فقالولوا ليه وكده دي إفيه وهتجيب ضحك.. قاللهم لأ محبش ولادي ولا ولاد الناس يسمعوا الحجات دي».

راؤول: صورتي عن سامح حسين دولا حبيبي

وأضاف: «وأصرّ.. وغيرها ساعتها مكونتش أعرفه شخصيا يعني، وكان أول يوم نتقابل وكان صورته في بالي زي كل الجمهور.. دولا حبيبي والفنان الكوميدي اللذيذ وكده.. بس بجد والله من يومها واتغيرت فكرتي عنه جدا وحسيت أني بحبه في الله كده .. رغم أننا مابنتقابلش .. والمفروض إن اللي عمله ده هو الطبيعي .. بس للأسف الطبيعي أصلا مابيحصلش دلوقتي ده بالعكس.. فده كان بالنسبالي مميز».

واختتم: «أظن دلوقتي عرفت ليه ربنا حط في قلوب الناس كل الحب اللي حاصل الفترة دي ليك سامح حسين».