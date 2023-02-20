سامح حسين: ابتعدت عن مهنة «النقاشة» عندما تعرضت لخطر الموت

عبر الفنان سامح حسين عن سعادته الكبيرة، برد فعل الجمهور على ظهوره أمس مع الإعلامي عمرو الليثي من برنامج «واحد من الناس» الذي يُعرض عبر شبكة تليفزيون الحياة، مؤكدًا أنه لم يتوقع الأمر وكان اللقاء التلفزيوني معتمد بشكل أساسي على «الصراحة».

سامح حسين يكشف مخاطر مهنة النقاشة

وقال سامح حسين لـ«الوطن»: «لقد عملت قبل الانضمام إلى الوسط الفني في أكثر من وظيفة، ويعتبر أخطرها مهنة (النقاشة)، فقد تحركت خشبة من تحت قدمي بالخطأ كادت أن تنهي حياتي، ومن يومها لم أعمل بهذه المهنة مرة أخرى، مع كامل احترامي وحبي لكل من يعمل بأي وظيفة ويخلص لها».

وقد سبق وأشار أنّه عمل بـ«النقاشة» قبل دخوله مجال التمثيل، مؤكدًا «كنا بنعمل عمارة من الخارج، وكنت شغال في الدور الـ17 متعلق على سقالة، وبعدين اتحركت من مكانها وكنت هموت».

نصيحة سامح حسين لجمهوره

وأضاف: «هدفي من حديثي أن أقدم نصيحة لجمهوري بأن الصبر والمثابرة أساس كل شيء جيد بالحياة، فأنا عشقت الفن بسبب حبي للقراءة، وبعد أن التحقت بكلية الحقوق، ذهبت للمسرح وصممت على أن أقدم أعمالا فنية كإخراج، ولكن وقتها قرر القائمون على الأمر أن يكون الإخراج في المرتبة الثانية بعد التمثيل، وبالفعل بدأت أولى خطواتي من على خشبة مسرح الجامعة».