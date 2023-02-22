الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار ورياح وصقيع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة القادمة، ليسود طقس بارد صباحا، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، لافتة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار.

وأضافت الأرصاد، أنه يجب على كل المواطنين والأسر المصرية اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة والتدابير، للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة.

طقس الخميس 23 فبراير 2023

تشهد حالة الطقس الخميس 23 فبراير، تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا بمناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الجمعة 24 فبراير 2023

تتكون شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس السبت 25 فبراير 2023

يشهد طقس السبت 25 فبراير 2023، تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 23 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 24 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة السبت 25فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.