الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة.. فرص لسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، ليسود طقس بارد صباحا، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ويتكون الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

وأوضحت الأرصاد، أنه يجب على كل المواطنين والأسر المصرية اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة والتدابير، للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة.

طقس الثلاثاء 21 فبراير 2023

تتكون شبورة مائية صباحا، يوم الثلاثاء القادم 21 فبراير 2023، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 22 والخميس 23 فبراير 2023

يشهد طقس الأربعاء القادم 22 فبراير والخميس 23 من ذات الشهر 2023، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ووجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30 % على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح بمناطق من جنوب سيناء بفترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 21 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة الأربعاء 22 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.

درجات الحرارة الخميس 23 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 19 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.