«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا.. وتحذّر من تخفيف الملابس

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس غدا الخميس، وطالبتهم بعدم تخفيف الملابس، خصوصا خلال فترات الليل، حيث ان الأجواء تصبح شديدة البرودة خاصة على محافظات وسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يستمر تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق بمحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية وسط سيناء، كما يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة على جميع الأنحاء في ساعات الليل المتأخرة، مع استمرار سقوط فرص الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية للبلاد.

درجات الحرارة

وسجلت درجات الحرارة غدا الخميس على مدن والمحافظات، كما يلي:

- العاصمة الإدارية 20 - 09

- أكتوبر 21 - 08

- بنها 20 - 09

- دمنهور 20 - 11

- وادي النطرون 21 - 10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 20 - 11

- الزقازيق 20 - 11

- شبين الكوم 21 - 10

- طنطا 20 - 10

- دمياط 19 - 11

- بورسعيد 18 - 10

- الإسماعيلية 20 - 08

- السويس 20 - 08

- العريش 19 - 09

- رفح 18 - 08

- رأس سدر21 - 06

- نخل 18 - 05

- كاترين 17 - 2

- الطور 21 - 11

- طابا 20 - 10

- شرم الشيخ 23 - 12

- الإسكندرية 19 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 18 - 10

- السلوم 19 - 08

- سيوة 21 - 04

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 23 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 26 - 13

- حلايب 24 - 14

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- الفيوم 20 - 06

- بني سويف 21 - 06

- المنيا 22 - 05

- أسيوط 22 - 06

- سوهاج 23 - 06

- قنا 24 - 07

- الأقصر 25 - 07

- أسوان 25 - 08

- الوادي الجديد 25 - 07

- أبو سمبل 26 - 07