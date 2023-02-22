«الأرصاد» تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة.. تصل إلى 29 منتصف الأسبوع المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم خاصة على محافظات جنوب البلاد، حيث تتعرض مصر لكتل هوائية حارة قادمة من الصحراء الشرقية والغربية، تعمل على استمرار ارتفاع الحرارة نسبة الرطوبة خاصة خلال ساعات المساء.

حالة الطقس اليوم

واضافت الأرصاد الجوية في تقرير تفصيلي صادر عنها، أنّنا ما زلنا في فصل الشتاء، وارتفاع الحرارة التدريجي سيستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، وتسجل بين 22 و24 على القاهرة الكبري، وتصل لـ29 على جنوب البلاد، وتعود الحرارة مرة أخرى للانخفاض بعد انتهاء تأثير الكتل الحارة، وتعود الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في ذلك الوقت من العام.

فرص سقوط الأمطار

وأكدت هيئة الأرصاد استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية للبلاد، والسواحل الشرقية، ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تتكاثر السحب المتوسطة خلال اليوم، ويسود طقس غائم جزئيا على محافظات شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات جنوب البلاد، كما يلي:

- شرم الشيخ 25 - 12

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 23 - 12

- سفاجا 23 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 27 - 13

- حلايب 25 - 14

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- سوهاج 28 - 06

- قنا 26 - 07

- الأقصر 28 - 07

- أسوان 28 - 08

- الوادي الجديد 24 - 07

- أبو سمبل 27 - 07