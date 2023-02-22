الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة.. باق أيام قليلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية، وارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء، وخاصة بعدما شهدت الأيام السابقة ظواهر مختلفة بحالات الطقس، سواء من خلال تكون الصقيع على المزروعات مرورا بسقوط الأمطار ونشاط الرياح مع تكون الشبورة صباحا بمناطق متفرقة.

في السطور التالية، ترصد «الوطن»، موعد الارتفاع بدرجات الحرارة وظهور الشمس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

موعد الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة واعتدال حالة الطقس

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الأحد القادم الموافق 26 فبراير 2023، ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي على كل أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح من 2 إلى 5 درجات مئوية، ليسود طقس دافئ نهارا وبارد ليلاً.

حالة الطقس منذ الأحد 26 وحتى الثلاثاء 28 فبراير 2023

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس منذ الأحد 26 وحتى الثلاثاء 28 فبراير، تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات جنوب البلاد، كما يلي:

- شرم الشيخ 25 - 12

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 23 - 12

- سفاجا 23 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 27 - 13

- حلايب 25 - 14

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- سوهاج 28 - 06

- قنا 26 - 07

- الأقصر 28 - 07

- أسوان 28 - 08

- الوادي الجديد 24 - 07

- أبو سمبل 27 - 07