«تنفيذي كفر الشيخ»: إطلاق اسم شهيد على مدرسة وتخصيص أراضٍ للمشروعات الخدمية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، على تخصيص مساحة 1330 أملاك دولة المقام عليها الوحدة الصحية بقرية الحنفي بقرية بر بحرى مركز بلطيم، كما وافق على تعديل المساحة من 4850 م2 إلى 4728 م2 خلف المدرسة النموذجية لبناء مدرسة سخا الثانوية بنين.

إطلاق اسم شهيد على مدرسة

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة أيضاً على إطلاق اسم الشهيد مختار محمد محمود الزويكي على المدرسة الجديدة للتعليم الأساسي بقرية جماجمون بدسوق.

كما أشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المجلس التنفيذي للمحافظة وافق على تخصيص مساحة 1750م2 لإقامة معهد ديني إعدادي ثانوي فتيات عليها الواقعة بحوض الحصافة الشرقي، ناحية الحصفة مركز الرياض.

تخصيص مكتبة ودار مناسبات

كما وافق المجلس التنفيذي في كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 1832م2 لإقامة مجمع ديني متكامل، ومسجد، ودار مناسبات، ومكتبة بمدينة كفرالشيخ طبقا لتوجه الدولة في إنشاء مسجد رئيسي بملحقاته في موقع متميز بمساحة مناسبة بعاصمة المحافظة بجميع المحافظات.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص مساحة 12 سهم و2 قيراط و10 أفدنة ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم الكائنة بحوض الرحبة الوسطاني مركز البرلس لإقامة محطة معالجة صرف صحى عليها، كما وافق على تخصيص عدد ثلاثة غرف بمبنى شرطة المسطحات المائية بالبرج لإنشاء مكتب للهيئة المصرية لسلامة الملاحة.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر هاشم، السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد سامح العزب، مندوبا عن مديرية أمن كفر الشيخ، واللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، وعلي أبو أحمد، عضو مجلس النواب، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.