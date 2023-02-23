«الأرصاد» تكشف عن درجات الحرارة اليوم.. الصغرى في القاهرة 12 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن درجات الحرارة اليوم، وحالة الطقس، إذ تسود أجواء باردة صباحًا، معتدلة الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم، يكون بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، لافتة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة اليوم، تشهد تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريباً بمناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم في جميع المحافظات اليوم، كما يلي وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية.

- القاهرة 20 - 12

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 20 - 11

- بنها 20 - 12

- دمنهور 20 - 12

- وادي النطرون 21 - 11

- كفر الشيخ 19 - 13

- المنصورة 20 - 12

- الزقازيق 21 - 12

- شبين الكوم 20 - 13

- طنطا 20 - 12

- دمياط 19 - 11

- بورسعيد 18 - 13

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 11

- العريش 19 - 11

- رفح 18 - 10

- رأس سدر 21 - 11

- نخل 18 - 04

- كاترين 17 - 03

- الطور 21 - 12

- طابا 20 - 13

- شرم الشيخ 23 - 16

- الإسكندرية 19 - 12

- العلمين الجديدة 18 - 13

- مطروح 18 - 13

- السلوم 19 - 10

- سيوة 21 - 08

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 13

- سفاجا 23 - 13

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 26 - 16

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 20 - 09

- بني سويف 21 - 09

- المنيا 22 - 07

- أسيوط 22 - 07

- سوهاج 23 - 08

- قنا 24 - 10

- الأقصر 25 - 09

- أسوان 25 - 10

- الوادي الجديد 25 - 09

أبو سمبل 26 - 11