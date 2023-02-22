حظك اليوم برج الأسد عاطفيا ومهنيا.. انتبه لحقوقك

تتعدد صفات ومميزات مواليد برج الأسد، إذ يتميز بكونه شخصا مبدعا عاطفيا، سخيا، وإيجابيا، يمتلك شخصية قوية وواضحة، يعلم ما يريد أن يفعل، وأن يقدم، طموح ومتسامح وسريع البديهة لكنه لا يقبل النقد، لا يستطيع العيش دون حب، يمتلك ثقة بالنفس، وطموح كبير وإبداع، وحب للضحك والفكاهة، وعطف وحنان، قيادي ومدير بالفطرة، مفكر عميق، ويحاول دائما البحث عن حل لكل المشكلات، ويكره طلب المساعدة.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الخميس الموافق 23 فبراير، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالقدرة على الإبهار، اظهر واخرج للنور بشرط أن تنتبه لحقوقك، بحسب عبير فؤاد عن برج الأسد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي والاجتماعي

قد تحصل اليوم على إجابة شافية أو تجد علاجا لمشكلة ما، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.