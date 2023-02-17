حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة عاطفيا ومهنيا

طالبت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بالتحكم في أعصابهم حتى لا يقعوا عرضة للمشاكل وتتفاقم الأزمات، كما ذكرت العديد من التوقعات لمواليد كل برج وفق حظك اليوم.

وفيما يلي، تفاصيل حظك اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 17-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والفلك ينصحك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.

حظك اليوم برج الحمل 17-2-2023 على الصعيد العاطفي

تساورك الشكوك لكن لا تبالغ اليوم في إظهار مشاعر القلق، بالنسبة لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الثور 17-2-2023 على الصعيد المهني

تجد من يمد لك يد العون وتحسن استغلال ذلك واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

حظك اليوم برج الثور 17-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بلقاءات عاطفية دافئة وتبدو أكثر تألقا.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك الحظ والنجاح في العمل والمال وتحسن التصرف والتخطيط.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-2-2023 على الصعيد العاطفي

قد تمر اليوم بتجارب تفيدك وتجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.

حظك اليوم برج السرطان 17-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك، وحافظ على هدوئك أمام أي معارضة وقاوم ميلك للانفعال.

حظك اليوم برج السرطان 17-2-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. فلا تبالغ اليوم في حساسيتك وتمردك على القيود والالتزامات.

حظك اليوم برج الأسد 17-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس في منزلك الثامن تساعدك على إظهار مشاعرك، وتقترب بود ممن تحب.

حظك اليوم برج الأسد 17-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على إظهار مواهبك التنظيمية وتحسن توظيف جهودك.

حظك اليوم برج العذراء 17-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تبدو لامعا في عيون الجنس الآخر.

حظك اليوم برج العذراء 17-2-2023 على الصعيد المهني

قوة شخصيتك تساعدك على عرض آرائك ببراعة ولا تتردد اليوم في قبول الدعوات الاجتماعية.

حظك اليوم برج الميزان 17-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.

حظك اليوم برج الميزان 17-2-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالتوتر والارتباك، انتبه ولا تتسرع في إعطاء رد أو قرار.

حظك اليوم برج العقرب 17-2-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إدارة الأزمات وتستفيد من خبراتك.

حظك اليوم برج العقرب 17-2-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك طاقة عاطفية تقربك ممن حولك.

حظك اليوم برج القوس 17-2-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك اليوم أن تصبر ولا تتسرع في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج القوس 17-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يجعلك أقل تركيزا، والأولوية اليوم لعدم التسرع والانتباه في خطواتك وقراراتك.

حظك اليوم برج الجدي 17-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تستفيد اليوم من الظروف المتاحة وتطوعها لصالحك.

حظك اليوم برج الجدي 17-2-2023 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يمنحك إشراقة، وقد تؤثر جدا فيمن تحب.

حظك اليوم برج الدلو 17-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وكن مستعدا للتخطيط ولإعادة حساباتك في سرية.

حظك اليوم برج الدلو 17-2-2023 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم ألا تبالغ في انفعالاتك وحاول أن تلزم الهدوء واستمع للآخرين أكثر مما تتكلم.

حظك اليوم برج الحوت 17-2-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التصرف بحكمة واقتدار وتتخذ مواقف سليمة.

حظك اليوم برج الحوت 17-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الحادي عشر يمنحك ثقة بنفسك، وتشعر بتأثير أقوى على الجنس الآخر وتنفعك مرونتك.