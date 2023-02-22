حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء عاطفيا ومهنيا

ينصحك الفلك بالاهتمام بالأحباب والأصدقاء وتقديم الدعم لهم، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء، كما يظهر مولود برج الحمل تقدما وتبرز موهبته أمام الآخرين، وذلك بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 22-2-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمدانك بحضور رائع ونشاط وجاذبية.

حظك اليوم برج الحمل 22-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك أكثر إصرارا، ويدفعك لإظهار مواهبك وتحقق تقدما، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الثور 22-2-2023 على الصعيد العاطفي

الفلك يطالبك اليوم بعدم التسرع والتزام الكتمان ولا تُفضِ بما في داخلك إلا للأحباب.

حظك اليوم برج الثور 22-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة، وعليك اليوم أن تعمل في صمت، وأن تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك إذا شعرت بانخفاض طاقتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-2-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل المشروعات واليوم مثالي لتنمية أعمال وعقد لقاءات وقبول ما يوجه لك من دعوات.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-2-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويدفعانك للاهتمام بالآخرين وللتضامن مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج السرطان 22-2-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك.. عليك أن تعتني بمن تحب أو بشريك حياتك ولا تغامر بأقوال جارحة.

حظك اليوم برج السرطان 22-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. فلا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك، ثِق بنفسك وحاول التكيف مع المستجدات.

حظك اليوم برج الأسد 22-2-2023 على الصعيد العاطفي

اقتران فينوس مع القمر بمنزل الحظ يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

حظك اليوم برج الأسد 22-2-2023 على الصعيد المهني

اليوم الوضع الفلكي يشحذ ذهنك وقد تبهر من حولك بأفكار براقة، وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 22-2-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يدفعك للاهتمام بمسائل عملية ومالية، وهذا اليوم مناسب للتخطيط والإنجاز أو لإتمام عملية بيع أو شراء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 22-2-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالتفاؤل وبالرغبة في الانفتاح على الآخرين.

حظك اليوم برج الميزان 22-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. انتبه ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير.

حظك اليوم برج الميزان 22-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع فينوس بمواجهتك.. حاول أن تقرّب وجهات النظر مع من تحب أو مع شركاء الحياة وكن مرنا.

حظك اليوم برج العقرب 22-2-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل واليوم فرصة للعمل والإنجاز ولمراجعة أهدافك بتأني.

حظك اليوم برج العقرب 22-2-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك السادس تمنحك القدرة على إدارة حياتك العاطفية بذكاء.

حظك اليوم برج القوس 22-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة.

حظك اليوم برج القوس 22-2-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك على إظهار تعاطف مع من تحب وتحصل على الحب في المقابل.

حظك اليوم برج الجدي 22-2-2023 على الصعيد المهني

قد تشعر بالتوتر.. تماسك ونظم أولوياتك واعتن بمن حولك.

حظك اليوم برج الجدي 22-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر قد يثير الخلافات مع الأهل أو الأحباب وعليك بالصبر ليومين.

حظك اليوم برج الدلو 22-2-2023 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة.

حظك اليوم برج الدلو 22-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبا لإنجاز نشاطات مختلفة ومتعددة.

حظك اليوم برج الحوت 22-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يساعدك على تحقيق مكاسب إذا اعتنيت بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الحوت 22-2-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك حضورا وإشراقة ويساعدك ذلك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك بثقة.