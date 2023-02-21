حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، تفاصيل حظك اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير لمواليد الأبراج الاثنى عشر.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 21-2-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك أن تتحكم في انفعالاتك ولا تعلن أخبارك الخاصة، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل 21-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم أن تعتني بصحتك وأن تتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الثور 21-2-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الأصدقاء تمدك بالمزاج الجيد وتستطيع أن تقيم علاقات راسخة.

حظك اليوم برج الثور 21-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يعدك بأن تكون موفقا في الأمور المهنية، فقط تأنّ في توقيع الأوراق والعقود.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-2-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالصبر ويجب أن تكون أقل انفعالا إذا تأخرت مطالبك.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-2-2023 على الصعيد المهني

القمر يقترن مع نبتون في وضع معاكس وقد يسبب لك ذلك منافسة أو استفزازا وإرباكا.. فلا تدع الشك والغضب يضيعان منك الفرص المتاحة.

حظك اليوم برج السرطان 21-2-2023 على الصعيد المهني

اليوم لديك كل الأدوات التي تجعلك سعيدا وقادرا على تحقيق مكاسب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 21-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحظ يعدك بلقاءات دافئة وتتواصل بحب مع من حولك.

حظك اليوم برج الأسد 21-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمورك المالية والعملية وتظهر مهارة كبيرة في إدارة أعمالك وأموالك وتخطط جيدا.

حظك اليوم برج الأسد 21-2-2023 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تخطط جيدا لتوطيد علاقات، وتتخذ قرارات تخدم أهدافك.

حظك اليوم برج العذراء 21-2-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان شريك حياتك كي تستطيع أن تتفهم موقفه.

حظك اليوم برج العذراء 21-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالعصبية والتوتر مما يخلق لك ضغوطا أنت في غنى عنها، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 21-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل ورغم المسئوليات تبدو اليوم نشيطا وتثبت نفسك في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج الميزان 21-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد في منزل الحب تساعدك على إظهار مشاعر إيجابية وتؤثر ببساطة في الآخرين.

حظك اليوم برج العقرب 21-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بالحب والمشاعر الحلوة والإيجابية.

حظك اليوم برج العقرب 21-2-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يوفر لك اليوم أفضل الظروف لإنجاز أعمالك وأيضا لقضاء أوقات رائعة مع من حولك.

حظك اليوم برج القوس 21-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس وعطارد يساعدانك على مواجهة أي عقبات والتغلب عليها.

حظك اليوم برج القوس 21-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. تذكر اليوم أن الاستماع للآخرين يقلل الفجوة مع من حولك، وقد تكون هناك أزمة وعليك أن تحسن إدارتها.

حظك اليوم برج الجدي 21-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدعم علاقاتك.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

حظك اليوم برج الجدي 21-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس والقمر يمنحانك اليوم استقرارا نفسيا، ويمدانك بالجاذبية وبروح خيال ويساعدك ذلك في حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الدلو 21-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بشئونك المهنية والمالية، فقط عليك أن تضاعف تركيزك وتراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم برج الدلو 21-2-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك وتسيطر على الأجواء بسحرك.

حظك اليوم برج الحوت 21-2-2023 على الصعيد المهني

القمر ما زال ببرجك ويجعلك ذلك واثقا من نفسك ومبادرا وجريئا.

حظك اليوم برج الحوت 21-2-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب وتساعدك على تحقيق التفاهم مع الطرف الآخر.