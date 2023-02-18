حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت عاطفيا ومهنيا.. تحذيرات لـ«الأسد»
كتب:
رحاب عبد الراضى
12:00 ص | السبت 18 فبراير 2023
حظك اليوم
كشفت خبيرة الأبراج والفلك توقعات مختلفة لكل برج من الإثني عشر، وحذرت مواليد برج الأسد من التهور في التعامل مع شريك الحياة، ضمن حظك اليوم لمواليد الأبراج.
وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم السبت الموافق 18 فبراير، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».
حظك اليوم برج الحمل 18-2-2023 على الصعيد المهني
القمر في منزل المشروعات مما يجعل اليوم مناسبا للانفتاح والتواصل مع الزملاء أو مع أشخاص جدد.
حظك اليوم برج الحمل 18-2-2023 على الصعيد العاطفي
الشمس في منزل الأصدقاء بالنسبة لمواليد برج الحمل، فلا تتردد في القيام بالخطوة الأولى، الحظ معك.
حظك اليوم برج الثور 18-2-2023 على الصعيد المهني
القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.
حظك اليوم برج الثور 18-2-2023 على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي قد يخلق اليوم بداخلك تمردا أو يدفعك للتهور.. كن صبورا.
حظك اليوم برج الجوزاء 18-2-2023 على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي داعم مما يجعلك تبدو ساحرا ومتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.
حظك اليوم برج الجوزاء 18-2-2023 على الصعيد المهني
القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويدفعك نحو المغامرة وتستطيع اليوم أن تحقق تطورا وربحا.
حظك اليوم برج السرطان 18-2-2023 على الصعيد العاطفي
فينوس في منزل الحظ تمدك بالنشاط والجاذبية.. تبحث وتتأمل بعمق وقد تتوصل لنتائج تهمك.
حظك اليوم برج السرطان 18-2-2023 على الصعيد المهني
القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لتحقيق مكاسب ومراجعة موقفك المالي وتخطط جيدا لإدارة أعمالك أو ممتلكاتك.
حظك اليوم برج الأسد 18-2-2023 على الصعيد المهني
القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه اليوم لعلاقتك بشركاء العمل ولا تتسرع في حركتك وأقوالك وقراراتك.
حظك اليوم برج الأسد 18-2-2023 على الصعيد العاطفي
القمر والشمس في مواجهة برجك.. لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بالأحباب والأصدقاء.
حظك اليوم برج العذراء 18-2-2023 على الصعيد المهني
القمر في منزلك السادس يدفعك للاجتهاد وتتحمل مسئولياتك بشكل أفضل وتبدو مثابرا.
حظك اليوم برج العذراء 18-2-2023 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش.. المشتري في منزلك الثامن يمنحك طاقة عاطفية وتألقا ويساعدك ذلك على الاقتراب ممن تحب.
حظك اليوم برج الميزان 18-2-2023 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل بحب.
حظك اليوم برج الميزان 18-2-2023 على الصعيد المهني
الشمس وعطارد داعمان ويمدانك بالقدرة على الإبهار والتفاهم.. كن جاهزا للتألق.
حظك اليوم برج العقرب 18-2-2023 على الصعيد العاطفي
القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك شعورا بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأقارب.
حظك اليوم برج العقرب 18-2-2023 على الصعيد المهني
تزداد الضغوط وقد تكون بحاجة لتطبيق روح التعاون مع من حولك وعليك أن تتصرف بهدوء.
حظك اليوم برج القوس 18-2-2023 على الصعيد المهني
تعيش اليوم حياة مهنية وعائلية مليئة بالأحداث وتحافظ جيدا على صلاتك.
حظك اليوم برج القوس 18-2-2023 على الصعيد العاطفي
القمر والشمس في منزل العلاقات وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة وتكسب الإعجاب ببساطة.
حظك اليوم برج الجدي 18-2-2023 على الصعيد المهني
القمر في منزلك الثاني وقد تزداد اليوم مكاسبك وإنجازاتك فقط إذا اعتنيت بخطواتك وحساباتك.
حظك اليوم برج الجدي 18-2-2023 على الصعيد العاطفي
تترك تأثيرا ملحوظا في الجنس الآخر وبأدنى مجهود وقد تبدو مبهرا.
حظك اليوم برج الدلو 18-2-2023 على الصعيد المهني
الشمس في برجك تمدك بالمواهب والإصرار والحماس وقد تحقق ربحا من خلال ذلك.
حظك اليوم برج الدلو 18-2-2023 على الصعيد المهني
القمر في برجك مما يجعلك تتحدث اليوم بثقة وتكسب الإعجاب وتتألق بكل السحر وتجذب إليك الجنس الآخر.
حظك اليوم برج الحوت 18-2-2023 على الصعيد العاطفي
القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تعلن أخبارك الخاصة.
حظك اليوم برج الحوت 18-2-2023 على الصعيد المهني
اليوم لا تتسرع في إظهار انفعالاتك وخططك، وادرس الوضع قبل أن تتكلم.