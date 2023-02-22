عايدة الأيوبي تروج لفيلمها الجديد «5 جولات»: قريبا في دور العرض

روجت الفنانة عايدة الأيوبي، لفيلمها الجديد الذي يشهد أولى تجاربها في التمثيل، باسم «5 جولات»، موضحة أنه سيُطرح في دور العرض قريبًا جدًا.

ونشرت عايدة الأيوبي، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، صورة البوستر الرسمية للعمل، مُعلقة عليه: «انتظروني قريبًا في فيلم 5 جولات.. قريبًا في السينمات»، ولم يُعلن بعد إذا كان سيُشارك في موسم أفلام عيد الفطر المُقبل من عدمه.

أبطال فيلم «5 جولات»

يشارك في بطولة فيلم «5 جولات» عدد كبير من الفنانين من بينهم ماجد المصري، وعايدة الأيوبي، ونور النبوي، وآدم الشرقاوي، وبسنت شوقي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج مازن أشرف.

«5 جولات».. التجربة التمثيلية الأولى لـ عايدة الأيوبي

ويشهد فيلم «5 جولات»، التجربة التمثيلية الأولى في مسيرة عايدة الأيوبي، إذ كانت تكتفي طوال السنوات الماضية بالغناء فقط، لذلك اعتبر منتج العمل يحيى علام، أنها بمثابة إضافة كبيرة للمشروع ككل، مُشيدًا بأداءها التمثيلي أمام الكاميرا، إذ كانت تحرص على الاهتمام بجميع تفاصيل العمل، وتنشر روح الحب بين جميع الأبطال.