أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار؛ إذ تشهد محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري طقسا مائلا إلى البرودة ليلا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متفاوتة، مع تعرض البلاد إلي ظواهر 4 ظواهر جوية، هي «الشبورة المائية، الرياح، الغيوم الجزئية، سقوط الأمطار»، وتتعرض 7 محافظات إلى أمطار خفيفة ومتوسطة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، ذكر البيان تعرض القاهرة الكبري إلي طقس معتدل الحرارة نهارا مائل إلى البرودة ليلا، مع تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية، وسجلت سرعة الرياح 20 كيلو متر في الساعة، مع تكون الغيوم الجزئية، وسجلت العظمى 20 درجة، والصغرى 12 درجة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم في المحافظات الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، فتتعرض لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30%، مع تكون الغيوم والشبورة المائية، وسجلت العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسرعة الرياح 26 كيلو متر في الساعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

وجاءت أماكن سقوط الأمطار اليوم أيضا في محافظات السواحل الشمالية الشرقية «بورسعيد، السويس»، مع نشاط للرياح التي سجلت سرعتها 22 كيلو متر في الساعة، مع طقس مائل إلى البرودة ليلا غائم جزئيا بارد نهارا، وسجلت العظمى 18 درجة والصغرى 12.

وتنعدم تكون الشبورة المائية اليوم الخميس في جنوب سيناء والبحر الأحمر، ويسود طقس مشمس نهارا، مائل إلى البرودة ليلا، وسجلت سرعة الرياح 36 كيلو متر في الساعة، فيما بلغت درجة الحرارة العظمى 23 درجة، والصغرى 15.

وتتكون الشبورة المائية على محافظات شمال الصعيد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة؛ إذ سجلت الصغرى أقل من 10 درجات، ومحافظتي أسيوط والمنيا 7 درجات.

بينما سجلت العظمى في محافظات جنوب الصعيد 25 درجة، والصغرى 10 درجات، مع نشاط للرياح التي سجلت 26 كيلو متر في الساعة، وطقس غائم جزئيا.