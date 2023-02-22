اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «حياة كريمة» تسمعكم

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

قطار «الحوار المجتمعي» يجوب المحافظات لتعريف المواطنين بالمشروعات ورصد مطالبهم

«حياة كريمة» تسمعكم

فرق المتطوعين تنظم جولات الحوار في القرى وتنقل احتياجات الأهالي للمسؤولين.. وأستاذ علوم سياسية: تتناغم مع دعوة السيسي للحوار الوطني

الغربية.. عرض مراحل المشروعات المنفذة على المواطنين والاستماع للشكاوى

كفر الشيخ.. تحسين مياه الشرب والخدمات الصحية أبرز محاور النقاش مع المسئولين

سوهاج.. أبناء أخميم: «قلنا اللي احنا عايزينه»

أسيوط.. رصد كل المطالب.. والأهالي: «المبادرة» نفذت كل اللي بنحلم به من سنين

الوادي الجديد.. المسؤولون: «جايين نسمعكم»

المسؤولة بـ«الغرفة المركزية للمبادرة»: نستمع لكل الآراء ونهدف لجعل الأهالي شركاء في التطوير.. ولدينا خطة لتغطية جميع القرى بجلسات الحوار

رئيس الوزراء: القيادة السياسية تعمل لتحجيم ارتفاع الأسعار

«مدبولي»: نتحرك لحل أزمات بعض السلع بزيادة الضخ أو الاستيراد.. وحزمة لدعم المحاصيل الاستراتيجية تتضمن 9500 جنيه لطن الذرة الشامية و18 ألفاً لفول الصويا و15 ألفاً لعباد الشمس

الحكومة: طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر

الاكتتاب بلغ نحو 6.1 مليار دولار بتغطية تجاوزت 4 مرات من قيمة الطرح

توابع زلزال 6 فبراير المدمر: هزات أرضية ارتدادية تضرب 5 دول

الصفحة الثانية

«الري والأمم المتحدة» تبحثان جهود التكيف مع التغيرات المناخية

.. و«البيئة»: مصر بدأت خطوات مبكرة في مواجهة آثار تغير المناخ

«سويلم»: قضايا المياه والمناخ تعد من أهم أولويات مصر.. ويجب اتخاذ إجراءات لتحسين البيئة

مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين

افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بالقاهرة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

«القصير»: قطاع الزراعة المصري شهد نهضة غير مسبوقة.. وندرس آلية تبادل السلع مع الدولة الصديقة

«آمنة»: متابعة أسعار السلع في المحلات.. و«عبد العال»: 2600 منفذ بالعاصمة

وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات «سكن لكل المصريين»

«عبد المقصود»: تنفيذ أكثر من 35 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي الدخل بالمدينة

«الداخلية»: توزيع مساعدات عينية على «الأكثر احتياجاً» والأولى بالرعاية

6.3 ألف زائر يحتفلون بتعامد الشمس على وجه رمسيس بـ«أبوسمبل»

الصفحة الثالثة

«حياة كريمة» تسمعكم

قطار «الحوار المجتمعي» يجوب المحافظات

لكل مصري.. لكل مصرية

الصفحة الرابعة

فرق المتطوعين في القرى والنجوع.. تنظم جولات الحوار وتنقل احتياجات الأهالي للمسؤولين

منسقون: جلسات الحوار منصة مهمة أمام أهالينا.. وأستاذ علوم سياسية: تتناغم مع دعوة السيسي للحوار الوطني

«الغربية».. عرض مراحل المشروعات المنفذة على المواطنين والاستماع للشكاوى

«كفر الشيخ».. تحسين مياه الشرب والخدمات الصحية أبرز محاور النقاش

أهالي «كفور بلشاي»: «صوتنا بقى مسموع وعرفنا كل حاجة عن مشروعات المبادرة»

المحافظ: نسعى لإشراك الأهالي في المبادرة بالاستماع إلى طلباتهم وبحث مقترحاتهم

«المنيا».. الأهالى يقيِّمون الإنجازات.. وينقلون رؤيتهم للأجهزة التنفيذية

أهالى المعصرة: قريتنا أصبحت نموذجية وكل خدمات المدينة أصبحت متوافرة بها

الصفحة الخامسة

«أسيوط».. رصد المشكلات والمطالب وأبرزها «الصحة والتعليم»

الأهالي: «حياة كريمة نفذت الخدمات اللي كنا بنحلم بيها سنين.. والقرى بقت زي المدن في توافر الخدمات»

«الوادي الجديد».. المسؤولون لـ«الأهالي»: «جايين نسمعكم.. ونحل مشاكلكم»

منسق المبادرة بالخارجة: الأهالي لمسوا نتائج مشروعات المبادرة خاصة «عمل كريم»

«سوهاج».. حديث مفتوح حول الخدمات استعداداً للمرحلة الثانية

لميس مكى: يتم الاعتماد على القيادات الطبيعية والشخصيات المؤثرة في التعرف على آراء المواطنين ومطالبهم

مسؤولة بـ«الغرفة المركزية»: نستمع لكل الآراء.. وهدفنا جعل الأهالي شركاء في التطوير

غالبية المطالب عن المياه والغاز والكهرباء والصرف الصحي والطرق.. والجلسات توفر نوعاً من الرقابة والمتابعة.. وتتناغم مع دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني

الصفحة السادسة

مطالبات بإتاحة كتاب التنسيقية «مفاهيم سياسية» في المدارس ومراكز الشباب لتصحيح المفاهيم

«عبد العزيز»: الكتاب استخدم لغة بسيطة لمناقشة كل الأفكار بشكل يناسب الشباب الذي أصبح يستقي معلوماته من السوشيال ميديا

«العادلي»: حرصنا على أن يجمع بين الجزء الأكاديمي والممارسة السياسية العملية

«علام»: محاولة تأصيل المفاهيم وطرح المستجد سياسياً وكيفية توظيفها بشكل صحيح

«آمنة» لـ«البنك الدولي»: تنفيذ استثمارات بـ10.5 مليار جنيه لتنمية الصعيد في 5 سنوات

وزير التنمية المحلية: رفع كفاءة 4 مناطق صناعية وتحسين نظام الإدارة بها بـ6.1 مليار جنيه.. وتطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل

«الصحة»: خطة متكاملة لتنفيذ رؤية مصر لحل ومعالجة قضية الزيادة السكانية

«عبد الغفار»: تبني سياسات تنموية فعالة وخلق نمو اقتصادي مستدام قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين

الصفحة السابعة

رئيس الوزراء: نتحرك لحل بعض أزمات السلع من خلال زيادة الضخ من السوق المحلية أو الاستيراد

«مدبولي»: نراقب الأسعار مع الغرف التجارية.. ومشكلة الدواجن تتمحور في الأعلاف وأعفينا مزارعها من الضريبة العقارية.. وقررنا دعم حزمة من المحاصيل الاستراتيجية وتتضمن 18 ألف جنيه لطن فول الصويا و15 ألفاً لعباد الشمس

الحكومة: زيادة طفيفة في إصابات «كورونا» ويجب استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. و«عبد الغفار»: 41 مليون مواطن تلقوا اللقاحات

«مدبولي» يفتتح أول معرض ومؤتمر رياضي عالمي في مصر «سبورتس إكسبو 2023»

رئيس الوزراء: الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية.. ونستهدف تعظيم قدراتنا لصالح المواطنين ولاستضافة كبرى البطولات العالمية

«مدبولي» يطالب أبطال وبطلات من ذوي الهمم بالحماس والشجاعة والإقدام على ممارسة مختلف الأنشطة

بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تُعد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة

استعراض مؤشرات سوق العمل ونسب العمالة غير الرسمية وسُبل تضمينها في الاقتصاد الرسمي.. وتعزيز دور المرأة في مجالات العمل وزيادة فرص تمكينها اقتصادياً

الصفحة الثامنة

مواجهات «الشباب» تتواصل

صفقات تحت الطلب

عناصر جديدة في حسابات «كولر» لتدعيم الأهلي.. طرح أسماء من الداخل والخارج.. وطبيب الفريق يحدد موقف «كهربا»

رحلة الحسم

الأزمة انتهت

خطة سرية للزمالك خوفاً من رقابة الترجي.. وتحفيزات خاصة للاعبين

توصية بقيد صفقات الأبيض و«التظلمات» تكشف الأسباب

ليفربول في طي النسيان.. خماسية ريال مدريد تكشف عوار «الريدز».. وبيع النادي «القشة التي قصمت ظهر البعير»