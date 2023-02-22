تطوير 272 وحدة نسيج بسوهاج بتكلفة 3 ملايين جنيه ببرنامج التنمية المحلية

قال علي لطفي رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، إنه يجرى تطوير ورفع كفاءة قرية النسيج طبقًا لبرنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر الذي رصد حوالى 3 ملايين جنيه .

تطوير وحدات النسيج

وأوضح على لطفي أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة النسيج وترميم ودهان الواجهات وتركيب انترلوك وبلدورات جديدة لـ 272 وحدة نسيج يدوي على قريتى النسيج بحي الكوثر في إطار الاهتمام بإحياء الصناعات التراثية والحرفية بمحافظة سوهاج .

رفع كفاءة قرية النسيج

وأشار رئيس الحي إلى أنه جار العمل على تطوير ورفع كفاءة المنطقتين، حيث تم تركيب بلدورات جديدة بقرية النسيج القديمة وجار دهانات الواجهات وتركيب الانترلوك بالأرصفة، موضحا أنه سيتم الانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة مع الالتزام بكل معايير الجودة للأعمال المنفذة .