«القومي للبحوث»: شركة للمنتجات الابتكارية لاستغلال مخرجات البحث العلمي

أكد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إلى أنه في إطار تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في العلوم والتكنولوجيا، أنشأ المركز شركة للمنتجات الابتكارية لاستغلال مخرجات البحث العلمي والتي تتضمن «المعارف الفنية، أو الملكية الفكرية، أو براءات الاختراع، أو النماذج الصناعية، أو نتائج البحوث والخدمات المبنية على الابتكار».

وأضاف في بيان صحفي، أن المركز استحدث منتج من أجل رفع الجودة أو تقليل التكلفة أو تحسين الأداء، واستحداث أو تطوير آلية أو عملية إنتاج المواد الخام لمنتج معين، واستحداث أو تطوير استخدام لتكنولوجيا المعلومات لخدمة قائمة أو محدثة، واستنباط وتقييم اللقاحات البيطرية والبشرية، واستصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع، وإقامة المزارع السمكية، والهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية، وإقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها.

حاضنتان لنقل الأفكار البحثية

وأوضح القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث أن المركز يشمل حاضنتين تكنولوجيتين لنقل الأفكار البحثية المبتكرة للشركات ودعمها وتطويرها، حيث أن الحاضنة تدعم أصحاب الأفكار الصناعية فنيًا، وإعداد الدراسات التسويقية، والتقنية، والقانونية، وتسويق المخرجات على حسب احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن إحدى الحاضنتين تعمل في مجال الصحة والمنتجات الصيدلانية، والأخرى لتعميق التصنيع المحلي.

تطوير المعامل والإدارات

وأضاف درويش أنه خلال الفترة الماضية تم تطوير المعامل والإدارات للحصول على الاعتماد الدولي 9001 – و17025، وحصل المركز على الأيزو 9001 بإصدار 2015، كذلك حصل 20 معملاً بالمركز على الاعتماد الدولي 17025 بإصدار 2017.

وفي إطار دعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية للارتقاء بمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، قام المركز بتطوير البنية التحتية للمركز من حيث شبكة المعامل المركزية بالمركز، واستكمال 6 مراكز تميز علمي وهي «مركز التميز للعلوم المتقدمة - مركز التميز لتكنولوجيا ومنتجات المنسوجات المبتكرة - مركز التميز للعلوم الطبية - مركز التميز للوراثة البشرية - مركز التميز في علم الفيروسات - مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة»، بالإضافة إلى تحديث معرض المخرجات البحثية.

استكمال إنشاء البيت الحديث للحيوان

ولفت إلى استكمال إنشاء البيت الحديث للحيوان، واستكمال إنشاء محطة البحوث والإنتاج بالنوبارية حيث أجرى بهذه المزرعة ما يزيد عن 900 تجربة بحثية ورسالة ماجستير ودكتوراه ومشروع بحثي، وبها 15 صوبة زراعية وعدد من المشروعات البحثية لزيادة الإنتاج الحيواني والسمكي، فضلًا عن استكمال فرع المركز بالسادس من أكتوبر والذي يضم مبنى إداري ومبنى للطاقة الجديدة والمتجددة وصوبات زراعية ذكية ووحدات نصف صناعية.

وحول مؤشرات الأداء للمركز فيما يخص المخرجات البحثية لعام 2022 حصد المركز القومي للبحوث، للعام الثاني على التوالي المركز الأول في مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية 2022 على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم المركز القومي للبحوث هذا العام في المؤشر العام من المركز 629 إلى المركز 546 على مستوى العالم، وفى مؤشر الأبحاث تقدم من المركز 359 إلى المركز 333، كما تقدم في مؤشر الابتكار من المركز 442 إلى المركز 372، وفى مؤشر التأثير المجتمعي تقدم من المركز 230 إلى المركز 224.

نشر 4219 بحثًا في قاعدة بيانات Scopus

ونوه الدكتور حسين درويش بأن المركز نشر 4219 بحثًا في قاعدة بيانات Scopus في محاور البيئة وحماية الموارد الطبيعية، والتطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية، والزراعة والغذاء، والصحة والسكان، والصناعات الإستراتيجية، والطاقة، مشيرًا إلى أن عدد الأبحاث العلمية خارج Scopus بلغ 261 بحثًا، وبلغ عدد المشاريع البحثية التي انتهت خلال العام الماضي 16 مشروعًا دوليًا و89 مشروعًا محليًا، وجارى العمل على 7 مشروعات دولية و 45 مشروعًا محليًا، والبدء في 7 مشروعات دولية و 21 مشروعًا محليًا، فضلًا عن نشر 64 فصلًا و 54 كتابَا في دور النشر الدولية، ومنح 32 براءة اختراع محلية، كما حصد المركز خلال عام 2022 جائزة النيل الدولية، وعدد 2 من جوائز الدولة التقديرية، وعدد 4 من جوائز الدولة التشجيعية، وجائزة المرأة التقديرية.

وتطرق إلى إبرام عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الخارجية والداخلية، ومنها «مؤسسة نظم المعرفة للاستشارات والأبحاث (راشدون) بالمملكة العربية السعودية، جامعة بن خلدون بالجزائر، جامعة تميريازيف بروسيا، جامعة وادي النيل بالسودان، جامعة هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا بالصين، جامعة نانجينج بالصين، جامعة كاجوشيما باليابان، الجامعة البريطانية بالقاهرة، جامعة الجلالة، جهاز شئون البيئة، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، كلية الزراعة جامعة المنوفية، كلية العلوم جامعة الزقازيق، كلية الطب البيطرى جامعة كفر الشيخ، شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة (إيتوس)».