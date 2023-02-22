لبنان يتعرض لثالث هزة أرضية في يوم واحد.. بقوة 4.4 على مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 4.4 على مقياس ريختر، غرب لبنان، قبل قليل، بحسب موقع «لبنان 24» الإخباري.

وذكر «المرصد الأوروبي المتوسطي»، أن اليوم، شهد وقوع هزة أرضية بقوة 4.2، قبالة الساحل الجنوبي للبنان، وأخرى قبالة شواطئ جنوب لبنان، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.

وتأتي الهزات الارتدادية بعد نحو أسبوعين من وقوع زلزال قوي في سوريا وتركيا، بقوة 7.8 ريختر، تسبب في وفاة وإصابة أكثر من 50 ألف شخص.