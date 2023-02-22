رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

لبنان يتعرض لثالث هزة أرضية في يوم واحد.. بقوة 4.4 على مقياس ريختر

كتب:

عمرو حسني
08:42 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
زلزال سوريا وتركيا

زلزال سوريا وتركيا

ضرب زلزال بقوة 4.4 على مقياس ريختر، غرب لبنان، قبل قليل، بحسب موقع «لبنان 24» الإخباري.

وذكر «المرصد الأوروبي المتوسطي»، أن اليوم، شهد وقوع هزة أرضية بقوة 4.2، قبالة الساحل الجنوبي للبنان، وأخرى قبالة شواطئ جنوب لبنان، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.

وتأتي الهزات الارتدادية بعد نحو أسبوعين من وقوع زلزال قوي في سوريا وتركيا، بقوة 7.8 ريختر، تسبب في وفاة وإصابة أكثر من 50 ألف شخص.

اقرأ المزيد:

تفاصيل تعرض لبنان لـ هزة أرضية اليوم.. تكررت خلال وقت قصير

زلزال جديد يضرب لبنان بقوة 4.4 درجة.. «شعر به أهالي فلسطين»

تعطيل الدراسة في لبنان بعد الزلزال.. ومراسل قناة القاهرة الإخبارية: لجان لفحص المباني التعليمية

حاكم مصرف لبنان لقناة «القاهرة الإخبارية»: نأمل في اتفاق مع صندوق النقد لإنقاذ الاقتصاد
بقلم عمرو حسني