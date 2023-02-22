باحث بدار الإفتاء: «السلفية العلمية» يسيرون وراء اجتهادات فردية وأفكار مغلوطة

قال الدكتور عمرو عبد المنعم الباحث في مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء المصرية، إن السلفية العلمية، هم مجموعة من الدعاة والمشايخ الذين تلقوا العلم خارج المؤسسات الدينية فلا ضابط ولا رابط لأفكارهم، ويسيرون وراء اجتهادات فردية، أغلبها أفكار مغلوطة.

مشايخ السلفية العلمية تلقوا علومهم بعيدا المؤسسات العلمية الدينية المنضبطة

وأضاف «عبد المنعم» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «الأفكار المغلوطة ناجمة عن عدم تلقي مشايخ السلفية العلمية، للعلوم الشرعية من المؤسسات العلمية الدينية المنضبطة مثل الأزهر والإفتاء والأوقاف، لأن مثل هذه المؤسسات لا يخرج منها إلا عالم».

وأشار إلى أن معظم المنتمين لـ «السلفية العلمية»، أطباء ومهندسين وتجاريين ومعلمين، لكنهم ليسوا راسخين في العلوم الشرعية، متابعا: «لا يمكن القول إن كل هؤلاء خوارج، لكن كل من حاد عن الصواب والجماعات التكفيرية هم خوارج، وكذلك كل من خرج عن الإطار الديني ولم تكن مرجعيته الأزهر الشريف».

وحول تحصين المجتمع منهم، قال: «لا بد من استعادة دور المؤسسات الدينية بطرق غير تقليدية تجعلها مؤثرة في المجتمع وتغزوه بالفكر المعتدل الوسطي».

قناة «الوثائقية» تناقش تعريف «السلفية العلمية»

يذكر أن الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحدث في الجزء الأول من حواره مع «أمير حدود داعش»، الذي عرض على قناة «الوثائقية»، عن أن «السلفية العلمية هي حضور الشخص لدروس للمنهج السلفي ويتتلمذ عليها ويتأسس عليها ويجعلها نمط حياته دون أن يفكر في أي عمل مسلح، فهو فقط معني بالتفاصيل الحياتية والدينية التي يقرها المنهج السلفي».

وعندما سأل «الدريني» خلال الحوار، أمير داعش السابق، عن ما إذا كان هذا التعريف دقيق؟، رد هيثم عبد الحميد «أمير حدود داعش»: «أنا لست خبيرا في السلفية العلمية، لكن هي منهج يعتبر أن الطريق الصحيح للنجاة هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الشكل الأولي للإسلام خلال القرون الثلاثة الأولى من تاريخ المسلمين».