خبير نفسي: 90% من استقطاب «السلفية العلمية» للشباب يتم عبر السوشيال ميديا

أصداء إيجابية واسعة حققها الحوار الذي بثته قناة «الوثائقية» مع «أمير حدود داعش» وانفردت به مع الساعات الأولى لانطلاقها، إذ جرى بث الجزء الأول من الحوار الذي أجراه الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ثم بث الجزء الثاني أمس، على أن يجري بث الجزء الأخير غدا الخميس.

وحمل الحوار في جزئه الأول، موضوعات معمقة أبرزها «السلفية العلمية»، ويستعرض التقرير التالي كيف يتحرك أتباع تلك الجماعات، في استقطاب العناصر الجديدة.

معنى «السلفية العلمية»

عرّف الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال اللقاء، السلفية العلمية، بأنها ترتكز على حضور الشخص للدورس والخطب التي يجري إلقاؤها عن المنهج السلفي ومن ثم «يتتلمذ ويتأسس عليها لتتحول إلى نمط حياته دون أن يفكر في أي عمل مسلح، هو فقط معني بالتفاصيل الحياتية والدينية التي يقرها المنهج السلفي»، ليرد هيثم عبد الحميد، المعروف بـ «أمير حدود داعش» حول ما إذا كان هذا التعريف صحيحا أم لا، موضحا أنه ليس خبيرا في السلفية العلمية، لكنها «منهج يعتبر أن الطريق الصحيح للنجاة هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الشكل الأولي للإسلام خلال القرون الثلاثة الأولى» بحسب وصفه.

استشاري طب نفسي: الجماعات الإرهابية تلجأ لوسائل جديدة لاستقطاب العناصر

بدوره، حذر الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، من بعض الوسائل التي يلجأ لها عدد من الجماعات الإرهابية، سعيا لاستقطاب الشباب من خلال تشكيل سلوكها ووجدانها وميولها الفكرية؛ بداية من انتقاء العناصر من الأسر والعائلات وأصحاب السمات الخاصة أو الجامعات والشركات.

وأضاف «هندي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن عملية الاستقطاب حدث بها تطور كبير، إذ أصبح هناك استغلال لمواقع التواصل الاجتماعي في استقطاب عناصر جديدة: «وهو ما تعمل عليه أيضا مناهج السلفية العلمية، ليصبح أكثر من 90% من عمليات الاستقطاب والتجنيد تحدث عن طريق السوشيال ميديا»، مشيرا إلى أن تنظيم «داعش» يمتلك نحو 2 مليون حساب على «تويتر»، وينشر تغريدة كل 5 دقائق، فضلا عن الوسائط الأخرى.