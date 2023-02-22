«التموين» تكشف تفاصيل طرح كوبونات الخير في المجمعات.. من 50 حتى 300 جنيه

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية انتهت من طباعة كوبونات الخير، التي سيجري طرحها في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، لإتاحتها أمام المواطنين القادرين على شرائها ومنحها للأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرات التكافل الاجتماعي قبل حلول شهر رمضان سنويا.

فئات كوبونات الخير من وزارة التموين

وأضافت المصادر لـ «الوطن»، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية انتهت من طباعة عدد كبير من الكوبونات، في 4 فئات نقدية، وسيجري طرحها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين، وهي:

* كوبونات فئة 300 جنيه.

* كوبونات فئة 200 جنيه.

* كوبونات فئة 150 جنيها.

* كوبونات فئة 50 جنيها.

طرح الكوبونات في المجمعات الاستهلاكية

ونوهت المصادر بأن الكوبونات جار طرحها في منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 300 مجمع على مستوى الجمهورية، أمام المواطنين القادرين على شرائها ومنحها للأسر الأكثر احيتاجا من أجل منحهم فرصة الذهاب للمجمعات وشراء ما يحتاجون من سلع غذائية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرحت فكرة كوبونات الخير في رمضان 2020، وتستمر في طرحها سنويا قبل حلول الشهر الكريم، بعد إقبال المواطنين على شرائها من المجمعات لتوزيعها على المواطنين غير القادرين.