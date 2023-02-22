أسعار السكر في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية.. تبدأ من 14 جنيها

استقرت أسعار السكر في جميع منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للأغذية، ومنافذ «كلنا واحد»، وجمعيتى، ومعارض «أهلا رمضان»، وهي منافذ بيع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، سواء كانت ثابتة أو متحركة في الميادين والقرى البعيدة والشوارع الرئيسية بالأحياء.

يأتي ذلك في إطار رغبة الدولة في توفير كافة احتياجات السلع الغذائية للمواطنين وبأسعار مخفضة، ومنها السكر، الذي حقق انتاجه اكتفاءً ذاتيا وفقا لبيان سابق صادر عن وزارة التموين، وهذا ما ساعد على استقرار أسعاره في كافة المنافذ.

أسعار السكر في منافذ الدولة

أستقرت أسعار السكر في جميع منافذ الدولة، حيث أن كل كيس له سعر وفقا لحجمه، وهى كالتالي:

- كيس سكر وزن 900 جرام بسعر 14.5جنيه.

- كيس سكر وزن كيلو 18 جنيها.

أسعار السكر في السلاسل التجارية

وفي نفس السياق اختلفت أسعار السكر في المحال والسلاسل التجارية بالأسواق المختلفة، حيث تراوح سعر كيس السكر وزن 900 جرام بين 17لـ19 جنيها، في حين بلغ سعر كيلو السكر الأبيض بين 20 إلى 22 جنيها.

أسعار الزيت في المجمعات وأهلا رمضان

- الزيت وزن 750 جراما بـ37 جنيها.

- زيت وزن 700 جرام بـ35 جنيها.

- زيت وزن 2 لتر بـ100 جنيه.

- وزن 2 لتر بـ90 جنيهًا.

- وزن 2.5 لتر بـ130 جنيها.

- وزن لتر وفقا للنوع 50 جنيهًا.

- وزن لتر وفقا للنوع 55 جنيهًا.

- وزن 3 لتر وفقا للنوع بسعر 135 جنيهًا.

- وزن 2 لتر وفقا للنوع سعر 170 جنيهًا.