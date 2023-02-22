وزير التموين يكشف سعر بيع طن الردة لمصانع الأعلاف

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا نص على تحديد أسعار وضوابط بيع النخالة الخشنة «الردة» وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية للجهات المستفيدة، خاصة مربي الماشية ومصانع الأعلاف.

سعر بيع الردة الخشنة من التموين لمصانع الأعلاف

وجاء سعر طن الردة أو النخالة الحشنة، وفقا لما نص عليه قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بـ6500 جنيه، شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل، ونص القرار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، على أنّ القيمة السابقة خاصة لجميع الفئات المستفيدة من (مربي الماشية، ومصانع الأعلاف) بناء على السجل الصناعي والسجل التجاري أو خطاب معتمد من الإدارة الزراعية وإدارة الطب البيطري، بناء على إذن تسليم نخالة معتمد من مديرية التموين التابع لها، على أن يتم تسجيل بيانات المصنع أو المستلم وربطهم على أحد المطاحن التموينية بدائة المحافظة، بكافة محافظات الجمهورية.

كما جاء سعر طن النخالة الخشنة وخليط الزوائد، شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل للجهات المستفيدة بمحافظة شمال سيناء بـ6400 جنيه.

رقابة مشدد على المطاحن التموينية

وحظر قرار وزير التموين، إضافة أي مبالغ عن الأسعار المحددة تحت أي مسمى على هذه الأسعار، وحظر تحميل أي سلعة أخرى عليها أو تعليق بيعها على شروط تؤدي لزيادة أسعار تداولها.

وأكدت وزارة التموين، تشديد الرقابة والمتابعة على المطاحن التموينية وحلقات التداول.