تفاصيل استخراج بطاقة التموين بدل فاقد.. مجانا في هذه الحالة

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استخراج بطاقة التموين بدل فاقد أو تالف مجانا في حالة واحدة، تسهيلا على المواطنين الراغبين في استخراجها نظرا لتعطل صرف الخبز البلدي أو السلع التموينية المخصصة لهم بسبب تلف أو فقدان البطاقة.

قرار رسوم استخراج بطاقة التموين

وأعلنت المكاتب والإدارات التموينية على مستوى الجمهورية، تنفيذ تعليمات وزارة التموين حول استخراج بطاقة التموين بدل فاقد أو تالف، الصادرة في قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين باستخراج البطاقة التي تتلف قبل مرور سنة من تاريخ إصدارها «مجانا» من مكتب التموين التابع لها.

فصل اجتماعي بطاقة التموين

كما شمل القرار أيضا تحديد فترة ضمان سنة لبطاقة التموين الجديدة التي تصدر لأول مرة، أو للبطاقة التي تصدر كفصل اجتماعي، مع عدم تحمل رسوم استخراج لها حال تلفها قبل هذه الفترة.

ونص القرار على تحمل الشركة تكلفة إصدار البطاقات التي تتلف قبل سنة من تاريخ إصدارها، على أن يقوم المواطن بتسليم البطاقة التالفة إلى مكتب التموين قبل تسليمه البطاقة الجديدة.

ووجهت وزارة التموين، تعليمات إلى قيام مكتب التموين بتسليم بتخريم البطاقة المسلمة له وتسليمها إلى المديرية التابعة له، ليتم إرسالها إلى إدارة نظم المعلومات بالوزارة لإعدامها نهائيا.