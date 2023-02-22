عاجل.. إصابة 3 بينهم شقيقتان في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب قبل قليل، 3 أشخاص «بينهم شقيقتان» بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار الشامل لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بجوار كهرباء الجنوب بالطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة 3 بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى كفر الدوار الشامل.

أسماء مصابي الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من، «إيمان زكريا أحمد» 32 عاما، مقيمة بسيدى جابر بالإسكندرية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«جومانة زكريا أحمد» عامان، مصابة بكدمة بالبطن، و«فتحي بدوي عطية» 70 عاما، مقيم بإيتاى البارود، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ونقل المصابون إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.