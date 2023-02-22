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الصور الأولى لأبطال مسلسل «سوق الكانتو» لـ أمير كرارة في رمضان 2023

كتب:

أحمد حسين صوان
10:48 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
بوستر سوق الكانتو

بوستر سوق الكانتو

كشف الفنان أمير كرارة، عن الصور الأولى لأبطال مسلسله الجديد «سوق الكانتو» الذي يُشارك به في موسم دراما رمضان 2023، حيث لا زال يواصل التصوير حتى الآن.

ونشر أمير كرارة، عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور الشخصيات وكذلك البوستر الدعائي الأول لـ سوق الكانتو، مُعلقًا عليها بقوله: «توكلنا على الله.. سوق الكانتو رمضان 2023.. إنتاج سينرجي تامر مرسي.. المخرج الكبير حسين المنباوي.. مدير التصوير إسلام عبد السميع.. تأليف هاني سرحان.. منتج فني فتحي إسماعيل.. استايلست مروة عبد السميع.. ديكور أحمد عباس صابر.. وكل سنة وأنتم طيبين».

تعرف على أبطال مسلسل سوق الكانتو

ويشارك في مسلسل «سوق الكانتو» رمضان 2023، مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: أمير كرارة، مي عز الدين التي تتعاون للمرة الأولى مع كرارة، وذلك بجانب  قتحي عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيبل، ثراء جبيل، سلوي عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج حسين المنياوي، وتأليف هاني سرحان، وإنتاج شركة سينرجي.

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.