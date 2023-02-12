أمير كرارة وأشرف زكي أبرز حضور عزاء والد شريف إدريس

يقام حاليا عزاء والد الفنان شريف إدريس، بدار مناسبات مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد أن رحل عن عالمنا صباح يوم الجمعة الماضي.

مشاركة النجوم في عزاء والد شريف إدريس

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور عزاء والد شريف إدريس، وأبرزهم أمير كرارة، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وعزوز عادل، ومحمد صلاح آدم.

وكان الفنان شريف إدريس، أعلن عن وفاة والده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبويا مات»، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

مشاركة شريف إدريس في السباق الرمضاني 2023

وفي سياق آخر، يستعد الفنان شريف إدريس للمشاركة في السباق الرمضاني 2023 من خلال مسلسل «سوق الكانتو»، الذي يشارك في بطولته أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، محمود البزاوي، ثراء جبيل، مها نصار، عبد العزيز مخيون، ضياء عبد الخالق، كمال أبو رية، سلوى عثمان، أحمد التهامي.