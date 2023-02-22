غالية بن علي: لم أدرس الموسيقى والغناء في الجامعة وأحب الرسم

قالت الفنانة التونسية غالية بن علي، إن كل «حكّاء» يحب أن يحكي قصته بنفسه، وعلى المستمع أن يسمعها.

وأضافت خلال مداخلة عبر «سكايب» ببرنامج «كل الزوايا»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على قناة «ON»، أن هناك سوء فهم في دولنا العربية لفهم ثقافة الآخر، والاعتراف بها، فأوروبا مثلا متعددة الثقافات ويدركون ذلك، ولا يجب أن نقول إن الدول العربية ثقافة واحدة بل هي ثقافات متعددة.

لم أدرس الموسيقى

وتابعت: «أنا لم أتعلم الغناء أو الموسيقى بالجامعة، لكني درست الفنون التشكيلية، ودائما أرسم، ولكن لم أظهر رسوماتي لأحد، وأعود لها عشان ألاقي نفسي وأهدأ، ولما يبقى فيه دوشة في دماغي أراجع نفسي».

عالم خاص

واختتمت: «الناس حطتني في زاوية الأغاني القديمة لأم كلثوم وعبد الوهاب فقط، وبدأوا يقولوا إني مليش العالم بتاعي أو أغاني خاصة بي، عشان كده حبيت أخلق عالم خاص بي، وقررت أطلع كل مواهبي».