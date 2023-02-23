تخفيضات تصل إلى 40% في معارض أهلا رمضان بالشرقية

تشهد أسعار البقوليات تخفيضات مقارنة بالأسبوع الماضي داخل معارض أهلا رمضان بالشرقية، فيما يقبل المواطنون على شراء البقوليات بمعرض أهلا رمضان بتخفيضات تصل لـ30%، مقارنة بأسعارها في المحلات التجارية والهايبرات، كما تطرح مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية، كميات من المنتجات والسلع الغذائية تكفي حاجة المواطنين، فضلا عن عرض سلع متنوعة ومختلفة لم تكن موجودة منذ افتتاح معارض أهلا رمضان، يأتي هذا بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ويقول فرج السكري، تاجر لـ«الوطن»، إنّ أسعار البقوليات بمعارض أهلا رمضان شهدت انخفاضا بالتزامن مع اقتراب شهر مضان، مؤكدا أن الانخفاض لو كان طفيفا فإنه يعمل على جذب المستهلكين للشراء، «خفضنا الأسعار ونزلنا 2 جنيه وأكثر الأسبوع الحالي لمعظم السلع وتحديدا البقوليات».

وتستعرض «الوطن» أسعار البقوليات المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية كالتالي:

- انخفض سعر كيلو فول بلدي، ليسجل 28 جنيها بعد سعر 35 جنيها للكيلو.

- انخفض سعر كيلو العدس الأصفر التركي، ليسجل 36 جنيها بعد سعر 38 جنيها.

- انخفض سعر كيلو الفول المدشوش، ليسجل 25 جنيها بعد سعر 28 جنيها.

- انخفض سعر كيلو العدس بجبة، ليستقر عند 36 جنيها بعد سعر 38 جنيها.

- وصل سعر كيلو اللوبيا 40 جنيها.

- سعر كيلو فاصوليا 42 جنيها.

- انخفض سعر كيلو الفول المستورد الإنجليزي، ليسجل 23 جنيها بعد 28 جنيها.

- انخفض سعر كيلو ذرة فشار ليسجل 38 جنيها بعد 40 جنيها.

- عبوة شاي أم حسن ربع كيلو 30 جنيها.

- عبوة شاي أم حسن 40 جرام 5 جنيهات.

- استقر سعر كيلو المكرونات بمختلف أنواعها 18 جنيها.

- سعر الكيلو الأرز البسمتي 38 جنيها.

- سعر كيلو الترمس 35 جنيها مر وحلو.

- سعر كيلو حمص الشام 44 جنيها.

تخفيضات ورقابة على الأسعار

من جانبه، قال محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّه بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان تطرح التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية سلعا ومنتجات غذائية بتخفيضات تصل لـ30%، فيما تكثف طرح السلع الغذائية وتنوعها استعدادا لشهر رمضان المبارك، مؤكدا على الرقابة على الأسعار دوريات للالتزام من قبل الباعة والتجار بالتخفيضات المقررة.